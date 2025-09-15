Se retira Samuel Umtiti: la vez que “compartió equipo” con Keylor Navas y pocos recuerdan por un triste motivo

La carrera de Samuel Umtiti llegó a su punto más alto el 15 de julio de 2018. Aquel día, se coronó campeón del mundo con la Selección de Francia en Moscú, tras derrotar 4-2 a Croacia, y le auguraban a sus 24 años un futuro lleno de gloria. Sin embargo, las vueltas de la vida hicieron que este lunes, el defensor se viera forzado a anunciar su retiro del fútbol debido a las constantes lesiones que erosionaron su carrera y su psique.

Así lo anunció mediante un conmovedor video publicado en sus redes sociales, en el que repasa desde sus inicios en Olympique de Lyon, su “casa”, hasta el último club por el que pasó, LOSC Lille. De allí se marchó en junio, cuando finalizó contrato. Y después de tomarse algunos días para reflexionar, decidió colgar las botas. Ahora, seguirá ligado al deporte que ama desde afuera de la línea de cal.

La vez que Samuel Umtiti compartió equipo Keylor Navas

En 2016, Umtiti cumplió uno de sus sueños al fichar por el Barcelona. Allí, compartió vestuario con astros como Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar, Sergio Busquets o Piqué. Pero también empezó su calvario con las lesiones de rodilla que, después de 133 partidos y ocho títulos como blaugrana, sentenciaron su salida de la institución en 2022: “En Cataluña aprendí mucho, pero también descubrí una faceta del fútbol para la que nadie está preparado”, afirmó.

Antes de su salida a Lecce —donde “redescubrí sensaciones casi olvidadas, inexplicables. El placer de simplemente jugar al fútbol, como cuando era niño”, reconoció—, el central disputó varios clásicos contra Real Madrid. Y en cuatro de ellos enfrentó a uno de los últimos grandes porteros del cuadro merengue, Keylor Navas: solo le ganó uno por 3-2 en 2017, empató otro y perdió los dos restantes.

Tanto Navas como Umtiti atravesaban un gran momento cuando se cruzaron por última vez, en mayo de 2018, al punto de amarse revuelo a nivel internacional cuando en el mes de octubre no fueron incluidos por la revista France Football entre los treinta nominados al Balón de Oro de aquel año.

Tanto escaló el asunto, que el medio Infobae incluyó a ambos en un equipo de “olvidados“: la línea defensiva la completan Dani Alves, Nicolás Otamendi y Jordi Alba; en el mediocampo figuran Toni Kroos, Marco Asensio y Philippe Coutinho; mientras que en la punta del ataque Ciro Immobile, Paulo Dybala y Mauro Icardi.

Más adelante, Navas y el zaguero estuvieron cerca de volver a cruzarse en Francia. Pero cuando a la leyenda tica le tocó medirse a Lille con PSG, el nacido en Camerún hace 31 años no sumó minutos tanto por lesión como suplencia. Luego, las posibilidades se diluyeron: el ex Saprissa pasó por Nottinhgam Forest y Newell’s antes de desembocar en Pumas UNAM.

Emotivo: el video con el que Samuel Umtiti anunció su retiro del fútbol