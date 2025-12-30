Es tendencia:
Todo Saprissa sorprendido con la posible llegada de un segundo portero junto a Minor Álvarez: “Anuente a escuchar ofertas”

Cuando Esteban Alvarado anunció su retiro puso a Saprissa a correr para conocer a su nuevo portero y ahora se habla de otra opción más.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Todo Saprissa sorprendido con la posible llegada de un segundo portero junto a Minor Álvarez

En las últimas horas, el Deportivo Saprissa ha vivido un intenso movimiento en el mercado de fichajes, donde todo apunta a que Minor Álvarez será el guardameta encargado de ocupar el lugar dejado por Esteban Alvarado.

No obstante, el entorno morado se vio sorprendido ante la posibilidad de que el club no solo apueste por un arquero, sino que también valore la llegada de un segundo portero para reforzar aún más la zona defensiva.

Mientras la afición de Saprissa reprueba su llegada, Minor Álvarez envía una contundente advertencia: “Hoy soy otro arquero”

¿Un segundo portero junto a Minor Álvarez?

En las últimas horas surgió la versión de que, además de Minor Álvarez, Alexander Lezcano también estaría muy cerca de llegar a Saprissa, información que fue difundida por La Voz Saprissista.

Sin embargo, esa posibilidad fue desmentida posteriormente por el periodista Estefan Monge, quien aclaró que, si bien Lezcano se encuentra como agente libre tras desvincularse de Herediano, hasta el momento no ha tenido ningún tipo de contacto con el club morado.

“Alexandre Lezcano es agente libre luego de desvincularse de Herediano. No ha tenido contacto con Saprissa. Aunque está anuente a escuchar ofertas”, compartió Estefan Monge en su publicación.

En ese mismo reporte, Estefan Monge también agregó que Alexander Lezcano, arquero de 24 años y seleccionado nacional, se encuentra abierto a escuchar propuestas en el mercado, dejando claro que, aunque no existe contacto con Saprissa hasta ahora, el guardameta está disponible para analizar ofertas

