Mientras Manfred Ugalde gana 1.4 millones de dólares y es la figura de Costa Rica, esto cobra Luis Palma como el jugador mejor pago de Honduras

Manfred Ugalde es una de las figuras de Costa Rica. Para la segunda ventana de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026, su desempeño en cancha es uno de los elementos en los que podrían basarse los resultados que consigan.

Además, Ugalde es uno de los futbolistas más importantes con los que cuenta el Spartak Moscú de la Premier Liga de Rusia. En lo que va de la temporada, jugó 13 partidos y marcó cuatro goles, con 749 minutos entre el torneo y la copa.

El centrodelantero de 23 años es el futbolista mejor pago entre Los Ticos y gana 1.4 millones de dólares al año. En Fútbol Centroamérica, decidimos establecer un paralelismo con Luis Palma, el jugador de Honduras que mejor salario percibe.

Luis Palma es una de las piezas más importantes de Honduras. Al acercarse esta segunda ventana de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026, será su rendimiento un factor determinante para alcanzar el objetivo más esperado.

Palma es uno de los jugadores más importantes que tiene Lech Poznan dentro de su plantilla. Disputó 13 partidos, hizo cuatro goles y dio tres asistencias entre las cuatro competencias de la que participó el equipo en esta la temporada.

El club polaco pagará 4.5 millones de euros al Celtic de Escocia para hacerse con los servicios del delantero, en caso de que quiera usar la opción de compra. Por ende, su salario anual se mantiene en 650 mil dólares, al menos por ahora.