La Selección de México enfrentaría a un club de Centroamérica antes del Mundial 2026: los tres candidatos que analiza Javier Aguirre

La Selección de México necesita seguir ganando rodaje antes del Mundial 2026. Al ser anfitriona del gran evento junto a Estados Unidos y Canadá, no disputó las Eliminatorias de la Concacaf. Por lo que su actividad en cada una de las ventanas internacionales se vio supeditada a Copa Oro, Nations League o partidos amistosos.

En los últimos días, el combinado que dirige Javier “Vasco” Aguirre fue noticia tras sufrir una dura derrota por 4-0 frente a Colombia en un fogueo disputado en el AT&T Stadium. Y, naturalmente, sembró dudas teniendo en cuenta que podría volver cruzarse a los sudamericanos en la Copa del Mundo.

A pesar del duro golpe, el experimentado entrenador tiene el respaldo de los propietarios de los clubes mexicanos y la FMF (Federación Mexicana de Fútbol). Es más, según trascendió, le pidió a los directivos como parte de la planificación para el próximo año disputar un encuentro de preparación en Centroamérica.

¿A cuál club centroamericano enfrentaría la Selección de México?

El reconocido periodista David Medrano confirmó en su segmento, En la Mira, que “Alianza de El Salvador, Comunicaciones de Guatemala y Olimpia de Honduras son los rivales por ahora que se tienen en mente como posibles para los partidos de la selección (mexicana) en el mes de enero”.

La idea es viajar al istmo, “tal y como lo pide el ‘Vasco'”, para enfrentar al alguna de estas tres instituciones históricas. Recordemos que el Tri sumó experiencia recientemente enfrentando a clubes: a principios de año, se impuso 2-0 a Internacional de Porto Alegro y luego cayó 2-0 frente a River Plate.

De concretarse el fogueo, sería la primera vez que México enfrenta a un adversario de Centroamérica. En total, jugó contra doce equipos en una tradición que comenzó a forjarse en 1937, cuando le ganó 3-1 y 5-2 a FC Barcelona en la gira que realizó por Norteamérica.

Comunicaciones tendría a disposición para dicho cruce el Estadio Cementos Progreso, ya que el Doroteo Guamuch Flores sigue en proceso de remodelación. Mientras que Olimpia lo haría en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés y Alianza, en el mítico Estadio Cuscatlán, que albergará un Clásico de leyenda de Barcelona y Real Madrid el 8 de noviembre.