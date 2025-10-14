La Inteligencia Artificial predice las chances de Costa Rica y Honduras de clasificarse al Mundial 2026: uno se queda afuera hasta del repechaje

Costa Rica y Honduras pelean por un lugar en la próxima Copa del Mundo, y lo hacen en el disputado Grupo C de Concacaf. Ninguno de los dos equipos tiene nada asegurado, ni mucho menos el camino fácil hacia su próximo objetivo.
Desde Fútbol Centroamérica recurrimos a la Inteligencia Artificial para obtener un pronóstico certero sobre las chances que tienen ticos y catrachos, tanto de ir con el boleto directo como de pasar por el repechaje. El resultado fue sorpresivo.
Costa Rica y Honduras rumbo al Mundial 2026
Honduras
- Estado actual: más sólida que en procesos anteriores. Ha recuperado orden defensivo y tiene una delantera que marca con regularidad.
- Calendario: le quedan partidos accesibles (localía fuerte y un cierre sin rivales top).
- Forma reciente: resultados consistentes, con puntos clave ante Haití y Jamaica.
- Tendencia: estable; se ve mentalmente más fuerte que Costa Rica.
Probabilidad estimada:
- Clasificación directa: 55 %
- Repechaje: 25 %
- Eliminación: 20 %
Predicción: Honduras se clasifica al Mundial 2026 (directa o por repechaje).
Costa Rica
- Estado actual: aún en reconstrucción. Luis Fernando Suárez dejó una base, pero el recambio generacional está costando; los veteranos siguen sosteniendo al equipo.
- Problemas: irregularidad y dependencia de Keylor Navas (si está disponible). Le cuesta mucho ganar fuera de casa.
- Calendario: más exigente; necesita ganarlo todo y esperar que Honduras o Haití cedan puntos.
- Tendencia: inestable, especialmente en partidos cerrados.
Probabilidad estimada:
- Clasificación directa: 30 %
- Repechaje: 20 %
- Eliminación: 50 %
- Predicción: Costa Rica podría quedarse fuera si no gana sus próximos dos partidos y depende de resultados ajenos.
Costa Rica y Honduras al Mundial 2026: la Predicción final de Inteligencia Artificial
- Honduras: Sí, clasificará (alta probabilidad).
- Costa Rica: No clasificará (alta probabilidad de quedarse fuera).