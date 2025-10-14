Es tendencia:
La Inteligencia Artificial predice las chances de Costa Rica y Honduras de clasificarse al Mundial 2026: uno se queda afuera hasta del repechaje

Ambas selecciones nacionales viven un momento sumamente complicado, pero solamente una de ellas obtendrá su pasaje a la Copa del Mundo.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Inteligencia Artificial predice el futuro de Costa Rica y Honduras para el Mundial.
© rrssInteligencia Artificial predice el futuro de Costa Rica y Honduras para el Mundial.

Costa Rica y Honduras pelean por un lugar en la próxima Copa del Mundo, y lo hacen en el disputado Grupo C de Concacaf. Ninguno de los dos equipos tiene nada asegurado, ni mucho menos el camino fácil hacia su próximo objetivo.

Desde Fútbol Centroamérica recurrimos a la Inteligencia Artificial para obtener un pronóstico certero sobre las chances que tienen ticos y catrachos, tanto de ir con el boleto directo como de pasar por el repechaje. El resultado fue sorpresivo.

Costa Rica y Honduras rumbo al Mundial 2026

Honduras

  • Estado actual: más sólida que en procesos anteriores. Ha recuperado orden defensivo y tiene una delantera que marca con regularidad.
  • Calendario: le quedan partidos accesibles (localía fuerte y un cierre sin rivales top).
  • Forma reciente: resultados consistentes, con puntos clave ante Haití y Jamaica.
  • Tendencia: estable; se ve mentalmente más fuerte que Costa Rica.

Probabilidad estimada:

  • Clasificación directa: 55 %
  • Repechaje: 25 %
  • Eliminación: 20 %
Predicción: Honduras se clasifica al Mundial 2026 (directa o por repechaje).

Costa Rica

  • Estado actual: aún en reconstrucción. Luis Fernando Suárez dejó una base, pero el recambio generacional está costando; los veteranos siguen sosteniendo al equipo.
  • Problemas: irregularidad y dependencia de Keylor Navas (si está disponible). Le cuesta mucho ganar fuera de casa.
  • Calendario: más exigente; necesita ganarlo todo y esperar que Honduras o Haití cedan puntos.
  • Tendencia: inestable, especialmente en partidos cerrados.

Probabilidad estimada:

  • Clasificación directa: 30 %
  • Repechaje: 20 %
  • Eliminación: 50 %
  • Predicción: Costa Rica podría quedarse fuera si no gana sus próximos dos partidos y depende de resultados ajenos.
Costa Rica y Honduras al Mundial 2026: la Predicción final de Inteligencia Artificial

  • Honduras: Sí, clasificará (alta probabilidad).
  • Costa Rica: No clasificará (alta probabilidad de quedarse fuera).

