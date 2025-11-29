Son pocas las figuras de Costa Rica que se destacan en Estados Unidos en la actualidad, pero una de ellas gritó campeón en la última semana y hasta recibió un reconocimiento individual por su enorme rendimiento.

En las últimas horas, la jugadora Samira Roper fue distinguida por su nivel en la Xavier University of Louisiana (XULA). Con un gran pasado en la Liga Deportiva Alajuelense, donde fue campeona en varias oportunidades, ahora está disfrutando del fútbol universitario en suelo norteamericano.

Samira campeona en Alajuelense.

Recientemente, recibió el premio como la mejor jugadora ofensiva del año de la Conferencia Red River Athletic, gracias a los 26 goles que marcó en 19 partidos. Más de un tanto por juego. Sin dudas, son cifras increíbles para la ex Herediano que sueña con triunfar en lo más alto.

En una entrevista con Diario Extra, confesó que se siente orgullosa de su presente, ya que está lejos de su familia: “Muchísimo orgullo, principalmente porque estoy lejos de mi familia, estoy acá sola, llego al punto en que tengo que ser más independiente. Entonces me llena de orgullo saber que estoy logrando todo esto, con el apoyo de mi familia, lejos de casa. Claro, aquí tengo el apoyo también de mis compañeras”.

A través de su cuenta de Instagram, en una publicación, confesó que finalizó su carrera universitaria. “Qué temporada para terminar. Campeones del torneo y muchos premios que llegaron a lo largo de mis temporadas. Muchas metas fijadas para mí y muchas de ellas cumplidas. No podría estar más feliz por los amigos y la gente que conocí en el camino. Esto no significa que mi viaje al fútbol haya terminado, pero mi carrera universitaria ha llegado a su fin“.

Roper en Herediano.

De esta manera, Samira culmina sus estudios con el título en Business Management. Además, en las dos temporadas que estuvo en Xavier University of Louisiana anotó un total de 45 goles en 41 encuentros. En 2026, ¿tendrá nuevo destino?