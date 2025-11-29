“Entre los más caros del mundo”: Fedefútbol lo quiere para dirigir a Costa Rica pero gana más que Scaloni y Gustavo Alfaro

El histórico fracaso de la Selección de Costa Rica en las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 le salió carísimo a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

Miguel “Piojo” Herrera, ahora ex entrenador de la Tricolor, había firmado en enero de 2025 un contrato por 360 mil dólares anuales, cifra que se cumplió íntegramente.

ver también La salida no es gratis: esto le pagará la Fedefútbol al Piojo Herrera por terminar antes su contrato con Costa Rica

A pesar de haber sido despedido a inicios de noviembre tras confirmarse la eliminación mundialista, el técnico mexicano acordó con los directivos un finiquito equivalente a un mes de salario, lo que en la práctica significó que también se le pagara diciembre.

Candidato confirmado desde Argentina

En las últimas horas, el periodista argentino Gastón Edul confirmó que su compatriota Fernando “Bocha” Batista está entre los apuntados por la Fedefútbol para asumir el mando de la Selección de Costa Rica rumbo al 2030 y comenzar un proceso totalmente nuevo después del desastre en la eliminatoria: “Bocha Batista es candidato a dirigir la selección de Costa Rica”, aseguró Edul en sus redes.

Tweet placeholder

Batista viene de conducir a la Selección de Venezuela en las Eliminatorias Conmebol, donde finalizó en el octavo lugar, quedándose a tan solo dos puntos de lo que pudo ser un histórico boleto al repechaje internacional para la Vinotinto.

Publicidad

Publicidad

Más que Scaloni y Alfaro: esto ganaba Batista en Venezuela

En junio de 2025, el medio DSports publicó un artículo titulado: “Impacto por el elevado sueldo de Bocha Batista en Venezuela: está entre los más caros del mundo”. Allí se afirmaba, en base a cifras de Transfermarkt, que el argentino era el décimo técnico mejor pago del planeta, con un salario anual estimado en 3 millones de dólares.

Para ponerlo en contexto: esa cifra ubicaba al ‘Bocha’ incluso por encima de Lionel Scaloni, campeón del mundo y dos veces campeón de América con Argentina, cuyo contrato rondaría los 2,6 millones de dólares anuales, y de Gustavo Alfaro, otro ex DT de La Sele, que actualmente percibe un salario anual de 2,8 millones de dólares en Paraguay.

Publicidad

ver también Ganó todo con Alajuelense, se fue a Herediano y ahora logra un reconocimiento inesperado en Estados Unidos: “Es un orgullo”

Con este panorama, parece evidente que, si finalmente se oficializa su candidatura, Fernando Batista tendría que ajustar sus pretensiones económicas para dirigir a Costa Rica. La Fedefútbol no se encuentra en condiciones de afrontar un salario de semejante magnitud, especialmente después del golpe financiero que representa quedarse fuera de una Copa del Mundo.