La Inteligencia Artificial calcula las probabilidades exactas de Costa Rica y Honduras de clasificarse al Mundial 2026 y la respuesta no es la esperada

Costa Rica y Honduras pelean por el puesto de clasificación que ofrece el Grupo C de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Se encuentran junto a Haití y Nicaragua. Estos últimos ya se despidieron de las chances que les quedaban.

Los haitianos quedaron punteros del Grupo C tras golear a La Pinolera, equipo al que dejó en último lu. Los Catrachos quedaron segundos, con misma cantidad de puntos pero peor diferencia de gol. Los Ticos, en tanto, están en tercer puesto.

Desde Fútbol Centroamérica decidimos recurrir a tres tipos diferentes de IA para obtener una respuesta certera sobre las posibilidades con las que cuentan los de Miguel Herrera y los de Reinaldo Rueda de clasificar a esta Copa del Mundo.

Inteligencia Artificial da su veredicto: chances de Costa Rica y Honduras al Mundial

Costa Rica:

Ventajas que aún conserva:

A pesar de estar detrás, todavía tiene partidos por jugar como local y puede aprovechar esos rivales (por ejemplo contra Nicaragua) a su favor.

Plantel con capacidad de reacción cuando está obligado a ganar.

Desventajas más marcadas ahora:

Comenzó con resultados no ideales (ya está en desventaja).

Dependerá parcialmente de resultados de terceros equipos (Haití, Honduras) para variar posiciones.

Tendrá que jugar a “vida o muerte” contra rivales ya complicados, lo que eleva el riesgo de errores.

📊 Probabilidad estimada de clasificación (con la fase en curso):

Cupo directo: 🔹 35 %

🔹 Repechaje intercontinental: 🔹 25 %

🔹 Eliminación: 🔹 40 %

➡️ Probabilidad total de estar en el Mundial: ≈ 60 %

Honduras:

Fortalezas reforzadas por la fase actual:

Está en posición de segundo con buen puntaje (5) y tiene margen para pelear por primer lugar también.

Ventaja de estar “cerca” del líder, lo que le da una motivación fuerte.

Si mantiene solidez defensiva y logra buenos resultados de visitante, puede aspirar al pase directo.

Riesgos que pesan:

Su margen de error es menor ahora: perder partidos decisivos lo deja fuera.

El desempate (diferencia de goles, enfrentamientos directos) será clave, y eso puede volverse un problema si no gana por margen.

Haití es rival directo con el que deberá medirse.

📊 Probabilidad estimada de clasificación (con la fase en curso):

Cupo directo: 🔹 30 %

🔹 Repechaje intercontinental: 🔹 35 %

🔹 Eliminación: 🔹 35 %

➡️ Probabilidad total de estar en el Mundial: ≈ 65 %