Mundial Sub-17

Costa Rica Sub-17 perdió con Croacia y quedó eliminada del Mundial de Qatar: los goles del partido de La Sele

Costa Rica cayó ante Croacia y no pudo clasificar a la siguiente ronda en este Mundial Sub-17.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Costa Rica perdió con Croacia y quedó eliminada del Mundial Sub-17
Costa Rica perdió con Croacia y quedó eliminada del Mundial Sub-17

La Selección de Costa Rica no pudo ante la Selección de Croacia (3-1) en el último partido del Grupo C y quedó eliminada del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.

Por el lado de los croatas marcaron Krešimir Radoš, Raul Kumar y Tino Kusanovic. Mientras que para los ticos Thiago Cordero creyó en la remontada pero al final no se pudo.

Costa Rica se despide sin victorias en esta Copa del Mundo luego de tres presentaciones. Empate ante Emiratos Árabes Unidos y derrotas ante Senegal y Croacia.

Costa Rica vs. Croacia ¿A qué hora y cómo ver por TV y ONLINE el partido? Mundial Sub-17 Qatar 2025

Costa Rica vs. Croacia ¿A qué hora y cómo ver por TV y ONLINE el partido? Mundial Sub-17 Qatar 2025

Por otro lado, Croacia llega a este compromiso invicta tras igualar en la primera fecha (0-0) ante Senegal y posteriormente golear (3-0) a Emiratos Árabes Unidos. Hoy buscarán sellar su boleto a la siguiente ronda en el primer lugar del grupo.

Así fue el gol de Kusanovic, que sepultó las ilusiones ticas

¡A esperar un año más!

Por disposición de la FIFA, los Mundiales Sub-17 serán anuales. Y Costa Rica podría tener revancha en la próxima edición, que se jugará otra vez en Qatar.

Se terminó el sueño de la Tricolor

Los dirigidos por Randall Row se despiden del Mundial tras empatar 1-1 con Emiratos Árabes Unidos, perder 1-0 frente a Senegal y caer ante los croatas.

90' | ¡Terminó el partido!

Croacia le ganó 3-1 a Costa Rica.  Con este resultado, los ticos quedaron eliminados del Mundial Sub-17 en Qatar.

89' | Croacia sentencia el partido

Llegó el tercero para los croatas gracias a un cabezazo  cruzado de Tino Kusanovic. 

70' | Costa Rica empuja por el empate

La Sele busca desesperadamente el empate pero Croacia mantiene el orden defensivo y físicamente se ve mejor que los ticos. 

58' | ¡Costa Rica descuenta!

Remate cruzado de Thiago Cordero para descontar y meter a Costa Rica de nuevo en partido. Ahora pierden por la mínima ante Croacia. 

55' | Llegó el segundo para Croacia

Tras un tiro de esquina Raul Kumar se elevó y con un cabezazo puso el (2-0) en la pizarra para los croatas. Costa Rica está quedando eliminada con este resultado. 

51' | Disparo que se va desviado...

Marcos Brown lo intentó para Costa Rica con un remate de falta directa pero se fue desviado. 

46' | ¡Comienza el segundo tiempo!

45+4 | Termina el primer tiempo

Costa Rica pierde por la mínima ante Croacia. Con este resultado se despide del Mundial Sub-17 en Qatar.

40' | ¡Se salvó Croacia!

El protagonista del gol Krešimir Radoš le generó un pisotón a Nick Bennette y recibió tarjeta amarilla. La jugada fue revisada por el VAR para evaluar una tarjeta roja, pero terminaron descartando esta acción.

35' | Gol de Croacia...

Gran jugada por la banda derecha que terminó con un centro al segundo palo y de primera Krešimir Radoš mandó el balón al fondo de las redes. Se complica el panorama para La Sele.

Costa Rica 0-1 Croacia

15' | La figura de Costa Rica...

Ya son dos atajadas determinantes para Ian O'rourke. Sigue evitando la caída de su arco y es la gran figura de Costa Rica.  El partido sigue empatado ante los croatas. (0-0)

15' | ¡Muy cerca del primero!

¡Se salvó Costa Rica!  Un remate cruzado para Croacia pasó muy cerca de la potería de Ian O'rourke. 

5' | Costa Rica espera

Croacia empieza dominando el partido a través de la posesión de la pelota, mientras que La Sele espera intentando mantener el orden defensivo. 

¡Comienza el partido!

Costa Rica busca la clasificación a la siguiente ronda ante Croacia en este Mundial Sub-17 desde Qatar. 

¡Suena el Himno Nacional de Costa Rica!

¡Ya se siente el apoyo a La Sele!

Los aficionados de Costa Rica ya están listos para apoyar a los suyos. 

¡Los 11 de La Sele!

Así saltarán al terreno de juego los elegidos de la Selección de Costa Rica para medirse a Croacia en busca de clasificar a la siguiente ronda en esta Mundial Sub-17 de Qatar. 

Imagen
¡Así está el escenario para hoy!

El complejo de Aspire Zone donde Costa Rica estará enfrentando a Croacia.  Ubicado en Doha, Catar. Inaugurado en 2003.  

Imagen

Los números de La Sele en este Mundial

Estos son los registros de La Sele luego de dos presentaciones en este Mundial Sub-17 en Qatar.

Resultados: 

Costa Rica 1-1 Emiratos Árabes Unidos

Costa Rica 0-1 Senegal 

Estadísticas de La Sele: 

Posesión de balón: 44%

Pases precisos: 72%

Tiros a puerta por partido: 2.5

Ocasiones claras generadas por partido: 2

2 partidos. 1 empate. 1 derrota.  1 gol anotado. 2 goles recibidos. 1 punto registrado. 

¡Costa Rica va por la clasificación!

La Selección de Costa Rica tendrá que sumar su primera victoria en esta Copa del Mundo si quiere seguir con vida. El rival será la Selección de Croacia que llega invicta a este compromiso liderando el Grupo C. 

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Costa Rica vs. Croacia!

Tweet placeholder

