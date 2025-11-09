Costa Rica Sub-17 perdió con Croacia y quedó eliminada del Mundial de Qatar: los goles del partido de La Sele

La Selección de Costa Rica no pudo ante la Selección de Croacia (3-1) en el último partido del Grupo C y quedó eliminada del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.

Por el lado de los croatas marcaron Krešimir Radoš, Raul Kumar y Tino Kusanovic. Mientras que para los ticos Thiago Cordero creyó en la remontada pero al final no se pudo.

Costa Rica se despide sin victorias en esta Copa del Mundo luego de tres presentaciones. Empate ante Emiratos Árabes Unidos y derrotas ante Senegal y Croacia.

Por otro lado, Croacia llega a este compromiso invicta tras igualar en la primera fecha (0-0) ante Senegal y posteriormente golear (3-0) a Emiratos Árabes Unidos. Hoy buscarán sellar su boleto a la siguiente ronda en el primer lugar del grupo.