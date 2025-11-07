Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial Sub-17

Panamá vs. Paraguay: ¿A qué hora y cómo ver por TV y ONLINE el partido de La Canalera? Mundial Sub-17 Qatar 2025

El equipo canalero afrontará su segundo desafío en esta competencia con la necesidad de sumar de a tres.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Panamá y Paraguay buscan su primera victoria en el Mundial Sub-17.
© rrssPanamá y Paraguay buscan su primera victoria en el Mundial Sub-17.

Panamá se enfrentará este sábado a Paraguay por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17. Ninguno de los dos equipos tuvo un buen comienzo en la competencia, por lo que buscarán redimirse para poder aspirar a lo que sigue.

Desde Fútbol Centroamérica le traemos a usted todos los datos que no puede dejar de saber de cara a este enfrentamiento. A continuación, podrá conocer la forma en la que llegará cada parte al cruce y los canales para ver la transmisión.

Mundial Sub-17 de Qatar 2025: cómo va la tabla de posiciones en los grupos de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá

ver también

Mundial Sub-17 de Qatar 2025: cómo va la tabla de posiciones en los grupos de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá

¿Cuándo y a qué hora juega Panamá vs. Paraguay por el Mundial Sub-17 de Qatar?

Panamá y Paraguay jugarán este sábado 8 de noviembre desde las 10.15 horas canaleras (9.15 de horas Centroamérica y 11.15 horas ET de Estados Unidos).

¿Dónde ver EN VIVO a Panamá vs. Paraguay por el Mundial Sub-17 de Qatar?

Todos los partidos del Mundial Sub 17 se ofrecerán en directo por streaming en FIFA+ en más de 250 territorios de todo el mundo. Además, Tigo Sports lo transmitirá para Panamá.

¿Cómo llega Panamá al segundo partido de la fase de grupos del Mundial Sub-17?

Panamá viene de caer ante Irlanda por goleada. Fue 4-1 a favor de los europeos, ante la impotencia canalera. Los dirigidos por Leonardo Pipino ocupan el último lugar del Grupo J, liderado por los irlandeses, luego con Uzbekistán y Paraguay.

¿Cómo llega Paraguay al segundo partido de la fase de grupos del Mundial Sub-17?

Paraguay viene de caer ante Uzbekistán. Fue 2-1, con varios puntos interesantes del equipo sudamericano. Actualmente, ocupan el tercer lugar del Grupo J, por delante de los canaleros, pero detrás del líder Irlanda y de los escoltas uzbecos.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Selecciones centroamericanas reciben aviso oficial de FIFA
Concacaf

Selecciones centroamericanas reciben aviso oficial de FIFA

Thomas Christiansen es contundente al defender su convocatoria en la Selección de Panamá
Panama

Thomas Christiansen es contundente al defender su convocatoria en la Selección de Panamá

Desde España defienden a Guatemala y destrozan a periodistas de Panamá por menospreciar El Trébol: “Lo que tienen es miedo”
Guatemala

Desde España defienden a Guatemala y destrozan a periodistas de Panamá por menospreciar El Trébol: “Lo que tienen es miedo”

Técnico de Levante explota por Kervin Arriaga y señala al culpable de todo antes de jugarse el pase al Mundial
Honduras

Técnico de Levante explota por Kervin Arriaga y señala al culpable de todo antes de jugarse el pase al Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo