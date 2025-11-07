Panamá vs. Paraguay: ¿A qué hora y cómo ver por TV y ONLINE el partido de La Canalera? Mundial Sub-17 Qatar 2025

Panamá se enfrentará este sábado a Paraguay por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17. Ninguno de los dos equipos tuvo un buen comienzo en la competencia, por lo que buscarán redimirse para poder aspirar a lo que sigue.

Desde Fútbol Centroamérica le traemos a usted todos los datos que no puede dejar de saber de cara a este enfrentamiento. A continuación, podrá conocer la forma en la que llegará cada parte al cruce y los canales para ver la transmisión.

¿Cuándo y a qué hora juega Panamá vs. Paraguay por el Mundial Sub-17 de Qatar?

Panamá y Paraguay jugarán este sábado 8 de noviembre desde las 10.15 horas canaleras (9.15 de horas Centroamérica y 11.15 horas ET de Estados Unidos).

¿Dónde ver EN VIVO a Panamá vs. Paraguay por el Mundial Sub-17 de Qatar?

Todos los partidos del Mundial Sub 17 se ofrecerán en directo por streaming en FIFA+ en más de 250 territorios de todo el mundo. Además, Tigo Sports lo transmitirá para Panamá.

¿Cómo llega Panamá al segundo partido de la fase de grupos del Mundial Sub-17?

Panamá viene de caer ante Irlanda por goleada. Fue 4-1 a favor de los europeos, ante la impotencia canalera. Los dirigidos por Leonardo Pipino ocupan el último lugar del Grupo J, liderado por los irlandeses, luego con Uzbekistán y Paraguay.

¿Cómo llega Paraguay al segundo partido de la fase de grupos del Mundial Sub-17?

Paraguay viene de caer ante Uzbekistán. Fue 2-1, con varios puntos interesantes del equipo sudamericano. Actualmente, ocupan el tercer lugar del Grupo J, por delante de los canaleros, pero detrás del líder Irlanda y de los escoltas uzbecos.

