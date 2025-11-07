Alerta total en Costa Rica: La Sele recibe una advertencia de CONCACAF que puede poner en riesgo su camino al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica afronta una semana decisiva en su camino rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, con dos partidos que marcarán su destino: ante Haití como visitante y frente a Honduras en casa, en la última jornada de las Eliminatorias de Concacaf.

El equipo dirigido por Miguel Herrera sabe que no tiene margen de error. Costa Rica necesita ganar ambos compromisos para asegurar su clasificación directa al Mundial sin depender de otros resultados, en un grupo donde cada punto puede ser determinante.

Sin embargo, en las últimas horas llegó una noticia que encendió las alarmas dentro del camerino tricolor: Concacaf lanzó una advertencia disciplinaria que podría complicar seriamente los planes del seleccionador mexicano.

¿Cuál es la advertencia que le lanzó Concacaf a Costa Rica?

Según los registros oficiales del ente regional, cinco jugadores costarricenses se encuentran al límite de amonestaciones y, si ven una tarjeta amarilla ante Haití, quedarán suspendidos para el duelo decisivo contra Honduras, que se jugará en el Estadio Nacional de San José.

Los futbolistas que están en riesgo de sanción son Alexis Gamboa, Joseph Mora, Manfred Ugalde, Kendall Waston y Haxzel Quirós, piezas clave dentro del esquema titular del “Piojo”.

El anuncio generó preocupación en el cuerpo técnico, especialmente porque varios de los señalados son titulares habituales o alternativas inmediatas. Ugalde, por ejemplo, es el principal referente ofensivo del equipo, mientras que Gamboa y Waston conforman una de las parejas defensivas más utilizadas durante el proceso.

En un escenario donde Costa Rica está obligada a sumar los seis puntos restantes, la advertencia de Concacaf supone un desafío adicional: deberán equilibrar la intensidad y la disciplina para no perder a sus hombres más importantes justo antes del partido clave contra los catrachos.