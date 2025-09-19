Juegan Keylor Navas y Carrasquilla: ¿A qué hora y dónde ver a Pumas vs. Tigres por la Liga MX?

Pumas UNAM y Tigres se enfrentarán por la novena jornada del Torneo Apertura 2025, en un partido que promete ser inolvidable. La Liga MX tendrá varios cruces fuertes entre equipos tradicionales, pero este parece ser uno de los platos fuertes.

Alejados de la punta, ambos equipos necesitan sumar de a tres lo antes posible para no perderle pisada a Monterrey. Mientras que Los Universitarios ocupan el octavo lugar de la tabla, Los Felinos están quintos, algo más cerca de la punta.

Desde Fútbol Centroamérica, le daremos todos los datos necesarios para que no se pierda nada de este apasionante encuentro. El mismo contará con la presencia de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, grandes figuras del fútbol Concacaf.

¿Cuándo juegan Pumas UNAM y Tigres por el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Pumas UNAM y Tigres se enfrentarán por la novena jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Se dará el sábado 20 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario, desde las 19.00 horas de Centroamérica. Este horario equivale a las 20.00 horas de Panamá y a las 21.00 horas ET de los Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO Pumas UNAM vs. Tigres?

El partido podrá observar a través de las plataformas de TUDN y VIX Premium, así como en la plataforma Tubi.

¿Cómo llega Pumas UNAM?

Pumas UNAM ocupa el octavo lugar de la tabla en el Torneo Apertura 2025 de la actual Liga MX. Acumuló 12 puntos en lo que va del campeonato, lleva una racha de nueve partidos totales sin perder. Viene de golear a Mazatlán por 4-1.

¿Cómo llega Tigres?

Tigres ocupa el quinto lugar de la tabla en el Torneo Apertura 2025 de la actual Liga MX. Suma 15 puntos en total, y acumula dos empates sin goles de manera consecutiva: el primero de ellos fue con León, y el segundo se dio ante Chivas.

Pumas UNAM vs. Tigres: historial completo en Liga MX

Ambos equipos se enfrentaron en 64 oportunidades. Tigres ganó 28 partidos y Pumas UNAM se quedó con 21 triunfos, mientras que hubo 15 empates. Los Universitarios marcaron 82 goles, y Los Felinos convirtieron 108 anotaciones.