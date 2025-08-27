Herediano vs. Municipal: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Copa Centroamericana 2025

Herediano y Municipal jugarán su partido por la Copa Centroamericana 2025, en el que se definirán varias cuestiones relacionadas al Grupo B. Ambos llegan con la obligación de sumar, aunque con panoramas sumamente diferentes en lo actual.

Los Florenses están contra las cuerdas, por lo que necesitan una combinación de resultados para clasificar a los cuartos de final. Por su parte, Los Rojos depende de si mismos para avanzar a la siguiente ronda. Se espera un cotejo disputado.

Desde Fútbol Centroamérica, recopilamos todos los datos que usted no puede dejar de conocer para seguir este apasionante encuentro. Cómo llega cada uno de los clubes y su historial, así como la forma de transmisión que tendrá el cruce.

¿A qué hora juega Herediano vs. Municipal por esta Copa Centroamericana 2025?

Herediano y Municipal jugarán su partido para cerrar la fase de grupos de esta Copa Centroamericana 2025. El mismo será este jueves 28 de agosto a las 20.00 horas de Centroamérica, las 21.00 de Panamá y las 22.00 ET de Estados Unidos.

Florences y Escarlatas se verán las caras en el Estadio Nacional de Costa Rica, y contará con toda la atención del Grupo B. Necesitan sumar para lograr el boleto que los deposite directamente en los cuartos de final de la actual competencia.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Herediano vs. Municipal por la Copa Centroamericana?

El partido protagonizado por Herediano y Municipal podrá verse tanto en Costa Rica como en Guatemala a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus. Dentro de los Estados Unidos se observará a mediante el canal de CONCACAF Youtube.

¿Cómo llega Herediano?

Herediano sumó tres puntos, solamente. Ocupa el cuarto lugar del Grupo B, tras una victoria ante Real España que se alinea a dos derrotas contra San Miguelito y Diriangén. Esos tropiezos provocaron la salida de Pablo Salazar, para que sea el experimentado Hernán Medford quien ocupe el lugar que supo dejar vacante.

Están obligados a ganarle a Municipal, pero no solamente dependen de eso. Los Florenses esperarán que Real España no se imponga a Sporting San Miguelito, debido a que tienen la misma cantidad de puntos pero los superan por goles.

¿Cómo llega Municipal?

Municipal llega mejor posicionado que su oponente. Ocupa el segundo lugar del Grupo B con cinco unidades, por lo que dependen de sus propios actos para irse a la siguiente ronda. Con ganar su partido, clasificarán en primer lugar. En caso de empatar, irán a cuartos de final como segundo. Si pierden, quedarán eliminados.

