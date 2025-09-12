Guatemala y Panamá tiemblan: la Inteligencia Artificial revela las probabilidades que tiene El Salvador de clasificarse al Mundial 2026 tras la confirmación del Estadio Cuscatlán

Guatemala y Panamá aparecían como claras candidatas a dar seria pelea por la clasificación directa a la próxima Copa del Mundo. Lamentablemente para ellos, todo les salió exactamente al revés. Los resultados no acompañaron sus deseos.
El Salvador no llegó a la tercera parte de las Eliminatorias al Mundial 2026 como favorita a quedarse con el ticket. Pese a esto, logró un triunfo impensado ante La Bicolor y quedó en el momentáneo segundo lugar. Surinam sorprende y lidera.
Tras la insistencia de Yamil Bukele, INDES confirmó que La Selecta será local en el Estadio Cuscatlán durante la ventana de octubre. Desde Fútbol Centroamérica, le consultamos a la Inteligencia Artificial si eso influirá. La respuesta fue impensada.
Revés a Guatemala y Panamá: Concacaf envía la notificación que los golpea mientras se están quedando afuera del Mundial 2026
Guatemala y Panamá sufren la localía de El Salvador en el mítico Estadio Cuscatlán
Según la tabla oficial tras las primeras dos fechas:
- Surinam lidera con 4 puntos (una victoria y una empate).
- El Salvador tiene 3 puntos (una victoria y una derrota).
- Panamá suma 2 puntos (2 empates).
- Guatemala suma un punto (un empate).
Resultados clave:
- El Salvador comenzó ganando 1-0 como visitante frente a Guatemala (gol de Harold Osorio), colocándose primero momentáneamente.
- Luego fue derrotado en casa por Surinam (1-2), lo que lo dejó segundo.
- Panamá empató 0-0 con Surinam y también 1-1 con Guatemala, lo que lo ubica tercero con 2 puntos.
Localía en el Estadio Cuscatlán: un punto de inflexión
La FESFUT confirmó que los partidos como local serán en el Estadio Cuscatlán, tras reubicarse un concierto de Guns N’ Roses a otro estadio. Esto incluye los duelos clave contra Panamá (10 de octubre) y Guatemala (14 de octubre).
- Históricamente Panamá nunca pudo ganarle a El Salvador por Eliminatorias en el Cuscatlán.
- Cuscatlán aporta ambiente y presión local que podrían inclinar la balanza en esos partidos clave.
"Equipo normalito": desde Panamá ningunean al Estadio Cuscatlán y le pegan a El Salvador con una frase que molestará al Bolillo Gómez
El Salvador se hará fuerte en el Estadio Cuscatlán: tiene chances de ir al Mundial 2026
- El Salvador aún está vivo y con opciones reales de clasificar al Mundial 2026, siempre y cuando no desaproveche nada.
- La localía en el Estadio Cuscatlán es un factor positivo que eleva sus chances, pero deberá aprovechar esa localía.
- Sus mejores escenarios pasan por vencer a Panamá en casa y hacer valer su juventud y tridente ofensivo (Osorio, Ordaz, Gil).
- Si suma seis puntos de ocho posibles o empata bien, puede quedarse con el primer puesto (clasificación directa) o ser uno de los mejores segundos (repechaje).
Próximos pasos clave
- Fecha 3 (10 de octubre): Panamá vs El Salvador – partido decisivo en San Salvador.
- Fecha 4 (14 de octubre): El Salvador vs Guatemala – cerrar fuerte previo a partidos finales.
- Restan otras dos fechas en noviembre que definirán la tabla definitiva del Grupo A.