Guatemala y Panamá en problemas: Surinam pone presión máxima para dejarlos fuera del Mundial 2026

Guatemala y Panamá se encuentran en problemas de cara a la próxima ventana de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Ambos equipos necesitan ir hacia noviembre con la mayor cantidad de puntos en cartera. Octubre será difícil.

El Grupo A de Concacaf se encuentra disputado, con más sorpresas de las que se podían esperar. La Bicolor ocupa el último lugar con un único punto. La Canalera está en el tercer puesto, con dos. El Salvador, en tanto, hace las veces de escolta.

Surinam dio la gran sorpresa y, con cuatro unidades, quedó en la punta de esta dura división. Después de empatar con los panameños y ganarle a los chapines, cerró entre aplausos cruces de septiembre y anunció una gran noticia a futuro.

Se trata de Virgil Misidjan quien, según informó el periodista Manuel López en sus redes sociales, será de la partida para la próxima doble jornada. Regresará de una lesión, después de casi seis meses sin defender la camiseta de Los Suriboys.

Guatemala y Panamá sufren: Surinam recupera figura en Eliminatorias al Mundial 2026

Pese a que algunas bajas castigaron su plantilla, Surinam pudo dar la sorpresa del Grupo A para quedar como líder. Entre los grandes ausentes apareció el nombre de Virgil Misidjan, extremo fundamental para el desarrollo de su juego ofensivo.

Misidjan no fue convocado a ninguno de los partidos que su Selección Nacional afrontó en 2025, debido a una dura lesión que castigaba su físico. Si bien estaba disponible para los dos cruces de septiembre, Stanley Menzo prefirió preservarlo.

Superadas las reiteradas lesiones en una de sus rodillas, el nacido en Goirle jugó los cinco partidos correspondientes a la Eredivisie 2025. Junto a la plantilla del NEC Nijmegen, otorgó dos asistencias y le convirtió un tanto al PSV Eindhoven.

Todo parece indicar que el hombre de 32 años jugará los encuentros de octubre, en los que Los Suriboys recibirán a Guatemala el día 10 y visitarán a Panamá el 14 del mismo mes. Podrán sellar ahí su buen rendimiento y dar la gran sorpresa.

