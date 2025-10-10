Guatemala vs. Surinam: hora, TV y dónde ver hoy en USA el partido por las Eliminatorias al Mundial 2026

¡Se viene otro desafío grande para la Azul y Blanco! Este viernes 10 de octubre, la Selección de Guatemala saldrá al Estadio Dr. Franklin Essed para medirse con Surinam, por la tercera fecha del Grupo A de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena sabe que no hay margen para errores: necesita sumar de visitante para no dejar escapar el sueño mundialista. Del otro lado, los surinameses también llegan con hambre de triunfo y con la ilusión intacta de dar un golpe en casa.

¿A qué hora de USA juegan Guatemala vs. Surinam por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Las selecciones de Guatemala y Surinam se enfrentarán hoy, viernes 10 de octubre, a las 17:00 horas (ET) de Estados Unidos.

PT: 14:00 horas

CT: 26:00 horas

ET: 17:00 horas

¿Dónde y en qué canal ver en USA a Guatemala vs. Surinam?

Para ver en Estados Unidos El Salvador vs. Panamá deberá suscribirse al servicio de streaming Fubo. Otras alternativas de transmisión son Telemundo Deportes, Universo, CBS Sports, Paramount+ o Amazon Prime Video.

¿Cómo llega Guatemala?

Los chapines no arrancaron con el pie derecho en estas Eliminatorias. Perdieron 1-0 en casa ante El Salvador y luego empataron 1-1 con Panamá gracias a un gol salvador de Óscar Santis.

Para este duelo, José Rosales no será de la partida por acumulación de amarillas, pero se espera el regreso de Antonio “Chucho” López al once titular, y también podría volver Rodrigo Saravia para darle más peso al mediocampo. La consigna es clara: ganar o al menos rescatar un punto que los mantenga con opciones de avanzar.

Luis Fernando Tena se juega mucho este viernes ante Surinam.

¿Cómo llega Surinam?

El combinado surinamés también busca su primera victoria. En sus dos partidos anteriores empató 0-0 frente a Honduras y 3-3 con Costa Rica, mostrando carácter y una ofensiva interesante.

El técnico Aron Winter confía en su nuevo grupo de jugadores, que combina juventud con experiencia internacional. Entre ellos se destaca Tjaronn Cherry, un veterano volante ofensivo que vuelve al equipo para aportar liderazgo y gol.

Historial entre Guatemala y Surinam

Guatemala y Surinam se han cruzado tres veces en la historia oficial de selecciones. Los chapines ganaron dos partidos y el otro fue empate.

El primer enfrentamiento fue el 8 de octubre de 1997, y desde entonces la balanza siempre se inclinó a favor de la Azul y Blanco. Los números acompañan, pero en el fútbol nada está escrito: Surinam buscará romper esa racha en casa, mientras que Guatemala intentará reafirmar su dominio histórico.

