Guatemala en vilo por la ausencia de una figura que también impacta a Panamá rumbo al Mundial 2026: “Se lesionó de nuevo”

Guatemala entera está en vilo ante la ausencia de una figura que impacta sobre Panamá. Cada vez falta menos para la segunda ventana de la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026. El futbolista en cuestión se lesionó nuevamente.

Surinam sorprendió y se quedó con el liderato del Grupo A de Concacaf, cuando estaba descartado de antemano. El Salvador oficia de escolta. Las cosas no están fáciles para canaleros y chapines, equipos que dan cierre al cuarteto en ese orden.

Enterarse de la posible baja de una figura de Los Suriboys fue un alivio para sus dos próximos rivales. La Bicolor los visitará el venidero 10 de octubre, mientras que La Canalera los recibirá para el 14 del mismo mes. Doble fecha agitada.

La Bicolor y Panamá en vilo: figura de Surinam lesionada para Eliminatorias al Mundial

Gyrano Kerk es uno de los futbolistas más determinantes que tuvo Surinam en la Copa Oro 2025. Después de dicha competición, se lesionó y estuvo en duda para Eliminatorias al Mundial 2026. Con dudas, Stanley Menzo lo citó a última hora.

Menzo confió en su desequilibrante poder ofensivo, aunque poco pudo hacer en el juego contra Panamá. Para enfrentar a El Salvador, el periodista Manuel López informa que “se volvió a lesionar”. Volvió al Royal Antwerp y buscó recuperarse.

Por su inestable situación física, jugó cinco de los siete partidos posibles en esta Jupiler Pro League. Logró dar una asistencia, pero se lesionó el domingo en el empate ante el KAA Gante y su pronóstico es reservado. Podría quedar fuera.

Gyrano Kerk, la figura de Surinam que tiene en vilo a Guatemala y Panamá para Eliminatorias.

