El Salvador vs. Surinam: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido que puede dejar afuera al Bolillo Gómez? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

El Salvador y Surinam se enfrentarán por la quinta fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. Corren momentos de definición camino a la máxima cita, y nadie quiere perderse la oportunidad de hacer historia. El boleto continúa disponible.

Desde Fútbol Centroamérica le traemos a usted todos los datos que usted no puede dejar de conocer acerca de este partido definitorio. A continuación, la forma en la que llega cada equipo, el cuerpo arbitral y el canal de transmisión.

¿Cuándo y a qué hora juega El Salvador contra Surinam por las Eliminatorias al Mundial?

El Salvador se enfrentará a Surinam el jueves 13 de noviembre en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed desde las 16.00 de Centroamérica, lo que equivale a las 17.00 de Panamá y las 18.00 ET de los Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO El Salvador vs. Surinam por las Eliminatorias al Mundial?

El partido podrá verse en vivo a través de las pantallas de Azteca Deportes para toda Centroamérica. Además, El Salvador contará con la transmisión de Canal 4.

¿Dónde ver EN VIVO El Salvador vs. Surinam desde Estados Unidos?

Desde Estados Unidos, podrá verse a través de Paramount +, fuboTV, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes, CBS Sports Network, y UNIVERSO.

¿Quién será el árbitro para El Salvador vs. Surinam por las Eliminatorias al Mundial?

El árbitro será Oshane Anthony Nation, de Jamaica. Su compatriota Ojal Johane Duhaney y el trinitense Caleb Josef Wales serán sus asistentes. Por su parte, otro jamaiquino como lo es Steffon Sean Dewar oficiará como cuarto integrante.

¿Cómo llega El Salvador a la quinta fecha de Eliminatorias al Mundial 2026?

El Salvador se ubica cuarto en el Grupo A, con una única victoria y tres derrotas, por lo que llega a esta última ventana sin depender de sus propias posibilidades. Necesita sumar de a tres en ambas presentaciones, y esperar resultados ajenos.

En el hipotético caso de que gane ambos partidos, llegará a nueve unidades y deberá esperar que Surinam, Panamá y Guatemala sumen lo menos posible. Los Suriboys tienen seis puntos, al igual que los canaleros. La Bicolor lleva cinco.

¿Cómo llega Surinam a la quinta fecha de Eliminatorias al Mundial 2026?

Surinam sorprendió y llegó a la última ventana de las Eliminatorias al Mundial 2026 como puntero del Grupo A con seis unidades. Está obligado a sacar más puntos que Panamá, con quien comparte nómina pero lleva más goles a favor.

En caso de ganar los dos partidos, el equipo panameño seguiría con chances, aunque debería superarlo en diferencia de gol o cantidad de goles a favor.

Altas, bajas y lesionados de cada equipo en Eliminatorias al Mundial 2026

El Salvador

La convocatoria de La Selecta tuvo ciertas sorpresas por parte de Hernán Darío Gómez. Entre los citados destaca el nombre de Michell Mercado, recientemente nacionalizado salvadoreño. Además del delantero de Alianza, cabe destacar a dos hombres de Municipal Limeño, como lo son Elvis Carlos y Francis Castillo.

Surinam

Por el lado de Surinam, los movimientos de Stanley Menzo fueron más fuertes, ya que Tjaronn Chery volvió del retiro, mientras que Devon Koswal, Nigel Lonwijk, Djavan Anderson, Jay-Roy Grot, y Djenairo Daniels se nacionalizaron.

Eliminatorias al Mundial 2026: Historial reciente

De los últimos cinco enfrentamientos entre La Selecta y Los Suriboys válido por las Eliminatorias Concacaf, los centroamericanos ganaron tres, mientras que los sudamericanos consiguieron dos triunfos, ambos durante este corriente 2025.