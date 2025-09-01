Es tendencia:
Mientras Adalberto Carrasquilla vale 3.8 millones de euros, esto cuesta todo el plantel de Surinam que quiere ganarle a Panamá en las Eliminatorias

En la previa del debut de Panamá ante Surinam, comparamos el precio de Adalberto Carrasquilla con el plantel completo de los dirigidos por Stanley Menzo.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

La Selección de Panamá se perfila para ser el máximo candidato a quedarse con uno de los cupos directos al Mundial 2026. Sus últimas actuaciones y el crecimiento exponencial que tuvo de la mano de Thomas Christiansen lo pusieron en lo más alto de la Concacaf.

En la última Copa Oro, los Canaleros no pudieron contar con la presencia de su principal figura, Adalberto Carrasquilla. El volante de Pumas se ausentó debido una lesión muscular. Ahora, habiendo pasado esta mala noticia, se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la Liga MX desde que inició la temporada.

En el equipo universitario, Coco es muy bien valorado por la afición y especialmente por el entrenador Efraín Juárez, quien lo utilizó como titular en todos los partidos del Apertura 2025.

Este rendimiento de Carrasquilla permite que Transfermarkt, el sitio especializado en valores de mercado, cotice al panameño en 3.8 millones de euros siendo el tercero más caro entre todos los convocados. Coco solo está por detrás de los defensores Amir Murillo (10 millones) y José Córdoba (4.8 millones).

¿Cuánto vale la Selección de Surinam, rival de Panamá en la primera fecha camino al Mundial 2026?

Entre estos tres mencionados, Surinam, rival que quiere arruinar el estreno de Panamá en la última ronda de las Eliminatorias, reúne el valor de todo su plantel. Según Transfermarkt, los 23 convocados por Stanley Menzo valen un total de 19.8 millones de euros.

Los 23 nombres que convocó Menzo.

Los 23 nombres que convocó Menzo.

El jugador más caro entre los surinameses es Kenneth Pal, valuado en 2.8 millones de euros. Con 2.5 millones le sigue la gran figura del equipo, Sheraldo Becker, futbolista de la Real Sociedad.

