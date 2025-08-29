Concacaf sorprende al dar noticia que cambia los planes de Thomas Christiansen con Panamá en la Eliminatoria Mundialista

La Selección de Panamá tendrá un ajuste en su calendario rumbo a la eliminatoria mundialista de la Concacaf, luego de que se confirmara un cambio de hora en el duelo frente a Surinam. El partido, que se disputará el próximo jueves 4 de septiembre en el Estadio Franklin Essed, arrancará finalmente a las 6:30 P.M. hora local y 4:30 P.M. hora de Panamá, según informó la Concacaf en sus canales oficiales.

Originalmente, este encuentro estaba programado a las 6:30 P.M. hora de Panamá, pero el ente organizador decidió modificar el horario. Este será el primer paso de los dirigidos por el técnico Thomas Christiansen en una doble fecha clave, donde buscarán sumar puntos que acerquen al equipo canalero al Mundial 2026.

Tras visitar Paramaribo, la Roja volverá a casa para medirse a la Selección de Guatemala el lunes 8 de septiembre en el histórico Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Dicho compromiso está pactado para las 8:30 P.M. hora local, un escenario en el que Panamá quiere hacerse fuerte con el respaldo de su afición.

El seleccionador hispano-danés Thomas Christiansen ya dio a conocer la lista de convocados, donde sobresale la presencia del delantero del CD Plaza Amador, Everardo Rose, quien atraviesa un gran momento en la liga local y en la Copa Centroamericana. Su inclusión ha generado expectativa por lo que pueda aportar en esta ventana internacional.

A pocos días de la hora cero, la plantilla panameña afina los últimos detalles para encarar dos duelos de alta exigencia. El primero, en territorio surinamés, será vital para arrancar con pie derecho, mientras que el segundo, en casa, pondrá a prueba la capacidad de la Roja de imponer condiciones frente a su gente.

Con un grupo compacto y motivado, la Selección de Panamá confía en aprovechar la oportunidad de marcar diferencia en esta doble jornada eliminatoria, que puede ser determinante en el camino hacia United 2026.