Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

FIFA lo hizo oficial: Guatemala y Panamá celebran la noticia que esperaban antes de visitar a El Salvador por las Eliminatorias al Mundial 2026

A pocas semanas de la fecha FIFA de octubre, Panamá y Guatemala, rivales de El Salvador, toman ventaja con una gran noticia.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

En la FIFA ya lo confirmaron a semanas de enfrentarse.
© Getty ImagesEn la FIFA ya lo confirmaron a semanas de enfrentarse.

La fecha FIFA del mes de octubre será determinante para dejar en claro cuáles son las selecciones de Concacaf que más posibilidades tienen de acceder al Mundial 2026. Aquellos que dejen puntos en el camino quedarán muy comprometidos con su clasificación tan esperada.

En el Grupo A, la pelea entre los centroamericanos y Surinam, líder con cuatro puntos, está más peleada que nunca. En octubre, la Selección de El Salvador será local en los dos encuentros: primero ante la Selección de Panamá y luego frente a la Selección de Guatemala.

Mientras La Selecta espera por la sanción que le impondrá la FIFA por los insultos racistas contra los surinameses, tanto Panamá como Guatemala están de festejo luego de haber transitado las dos primeras jornadas de las Eliminatorias.

Publicidad
Bolillo Gómez cruza los dedos: Fesfut revela la noticia que ilusiona a El Salvador para los partidos con Panamá y Guatemala

ver también

Bolillo Gómez cruza los dedos: Fesfut revela la noticia que ilusiona a El Salvador para los partidos con Panamá y Guatemala

FIFA complica a El Salvador y le deja grandes noticias a Panamá y Guatemala

La nueva actualización de la FIFA con el ranking de selecciones resultó muy beneficiosa para ambos combinados centroamericanos. Panamá alcanzó una posición histórica y Guatemala logró volver a un lugar en el que no estaba hace muchos años.

En la Azul y Blanco, las esperanzas están más vivas que nunca. La noticia de superar el puesto 100 y llegar a la posición 98 del ranking trajo ilusión a los chapines. Gracias a esta novedad, Luis Fernando Tena recibió grandes elogios debido a que esto no ocurría hace ocho años.

Publicidad
No se guardarán nada: El Salvador sorprenderá con el llamado de legionarios de lujo

ver también

No se guardarán nada: El Salvador sorprenderá con el llamado de legionarios de lujo

El empate en tierras canaleras fue más que importante para este ascenso. Una de las noticias que más celebró la afición de Guatemala es la distancia que le recortaron a El Salvador, que dejó el puesto 87 y ahora está 90°.

Panamá, por su parte, dejó atrás la posición número 30 y ya se ubica entre las mejores 29 selecciones del mundo. De esta manera, igualó su mejor puesto en la historia del ranking de la FIFA. La prensa panameña se mostró confiada de cara al duelo en San Salvador y concuerda en que todavía dependen de sí mismos para estar en el Mundial 2026.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“El que menosprecie, no sabe de fútbol”: Costa Rica recibe cruda sentencia de Honduras que impacta a toda Concacaf camino al Mundial 2026
Honduras

“El que menosprecie, no sabe de fútbol”: Costa Rica recibe cruda sentencia de Honduras que impacta a toda Concacaf camino al Mundial 2026

La notificación de FIFA que sorprende a Honduras y trae malos recuerdos a Costa Rica camino al Mundial 2026
Honduras

La notificación de FIFA que sorprende a Honduras y trae malos recuerdos a Costa Rica camino al Mundial 2026

A Jorge Luis Pinto le dieron a elegir entre Costa Rica y Honduras para clasificarse al Mundial 2026
Fútbol Internacional

A Jorge Luis Pinto le dieron a elegir entre Costa Rica y Honduras para clasificarse al Mundial 2026

Manfred Ugalde consigue lo que necesitaba para volver a soñar con cambiar de equipo en Europa
Costa Rica

Manfred Ugalde consigue lo que necesitaba para volver a soñar con cambiar de equipo en Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo