La fecha FIFA del mes de octubre será determinante para dejar en claro cuáles son las selecciones de Concacaf que más posibilidades tienen de acceder al Mundial 2026. Aquellos que dejen puntos en el camino quedarán muy comprometidos con su clasificación tan esperada.

En el Grupo A, la pelea entre los centroamericanos y Surinam, líder con cuatro puntos, está más peleada que nunca. En octubre, la Selección de El Salvador será local en los dos encuentros: primero ante la Selección de Panamá y luego frente a la Selección de Guatemala.

Mientras La Selecta espera por la sanción que le impondrá la FIFA por los insultos racistas contra los surinameses, tanto Panamá como Guatemala están de festejo luego de haber transitado las dos primeras jornadas de las Eliminatorias.

Publicidad

Publicidad

ver también Bolillo Gómez cruza los dedos: Fesfut revela la noticia que ilusiona a El Salvador para los partidos con Panamá y Guatemala

FIFA complica a El Salvador y le deja grandes noticias a Panamá y Guatemala

La nueva actualización de la FIFA con el ranking de selecciones resultó muy beneficiosa para ambos combinados centroamericanos. Panamá alcanzó una posición histórica y Guatemala logró volver a un lugar en el que no estaba hace muchos años.

En la Azul y Blanco, las esperanzas están más vivas que nunca. La noticia de superar el puesto 100 y llegar a la posición 98 del ranking trajo ilusión a los chapines. Gracias a esta novedad, Luis Fernando Tena recibió grandes elogios debido a que esto no ocurría hace ocho años.

Publicidad

ver también No se guardarán nada: El Salvador sorprenderá con el llamado de legionarios de lujo

El empate en tierras canaleras fue más que importante para este ascenso. Una de las noticias que más celebró la afición de Guatemala es la distancia que le recortaron a El Salvador, que dejó el puesto 87 y ahora está 90°.

Publicidad

Panamá, por su parte, dejó atrás la posición número 30 y ya se ubica entre las mejores 29 selecciones del mundo. De esta manera, igualó su mejor puesto en la historia del ranking de la FIFA. La prensa panameña se mostró confiada de cara al duelo en San Salvador y concuerda en que todavía dependen de sí mismos para estar en el Mundial 2026.