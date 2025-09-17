No se guardarán nada: El Salvador sorprenderá con el llamado de legionarios de lujo

La preselección Sub-20 de El Salvador cerró este miércoles su cuarto microciclo de preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos de Guatemala, programados para octubre. El entrenador Érick Dowson Prado valoró la evolución del grupo, aunque dejó en claro que aún hay varios aspectos por resolver, principalmente en torno a las lesiones y a la convocatoria final de 20 futbolistas.

Prado confirmó que los legionarios se incorporarán en la primera semana de octubre, un refuerzo importante para potenciar la plantilla nacional. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una fecha definida para oficializar la lista definitiva de jugadores que representarán a El Salvador en la justa regional.

El timonel se mostró satisfecho con el rendimiento del plantel durante los entrenamientos, pese a que las sesiones se vieron afectadas por la ausencia de seis futbolistas de Águila y Alianza, quienes debieron regresar a sus clubes de la Primera División para cumplir con los compromisos del torneo local.

La gran preocupación para Prado son las lesiones de jugadores claves como Ricardo Villatoro y Steven Guerra, quienes atraviesan situaciones delicadas que ponen en duda su participación. “Tenemos algunos jugadores con lesiones que nos preocupan mucho”, declaró el técnico, reconociendo la incertidumbre que genera este escenario en la planificación.

El Salvador llamará a legionarios de lujo

Entre los nombres destacados que se sumarán desde el extranjero están Francis Castillo, Kiano Casamalhuapa y Gabriel de Azevedo, además de otros cuatro futbolistas que completan el grupo de siete legionarios considerados dentro de la lista preliminar de 60 jugadores. De ahí saldrá el plantel final que representará al país en la competencia regional.

Prado también destacó la llegada de Eduardo Lara como Coordinador General de Selecciones, a quien calificó como un aporte valioso gracias a su experiencia y capacidad organizativa. “El proceso sigue abierto, pero condicionado a la lista base de 60. Esperamos tener a todos listos para octubre y llegar a Guatemala con un plantel competitivo”, concluyó el estratega.