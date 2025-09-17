Bolillo Gómez cruza los dedos: Fesfut revela la noticia que ilusiona a El Salvador para los partidos con Panamá y Guatemala

La Selección de El Salvador continúa su preparación para los partidos de la Fecha FIFA de octubre, en los que enfrentará a Panamá y Guatemala por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, con el objetivo de mantenerse en la parte alta de la clasificación. Sin embargo, una gran preocupación ronda en el campamento cuscatleco: la lesión de Nathan Ordaz.

El joven atacante del Los Ángeles FC sufrió un desgarro muscular en el duelo ante Surinam en septiembre, situación que lo dejó en duda para los compromisos de la Selecta. Así lo confirmó el propio Hernán Darío “El Bolillo” Gómez en la conferencia de prensa posterior a la derrota frente a los surinameses.

Desde entonces, Ordaz ha llevado a cabo su recuperación en su club de la MLS, donde ha recibido tratamiento especializado. Aunque inicialmente el panorama parecía poco alentador, en los últimos días se conoció que el legionario ha mostrado avances importantes, aunque sigue siendo duda para el próximo encuentro del LAFC, según publicó el portal oficial de la liga estadounidense.

La Fesfut confía en la recuperación de Nathan Ordaz

Pese a la incertidumbre, la Fesfut mantiene un mensaje de tranquilidad. El presidente Rolando González aseguró que confía en que Ordaz estará listo para los duelos trascendentales de octubre. “Podría estar en riesgo la participación de Nathan, pero está evolucionando bien de su lesión”, señaló el dirigente en declaraciones recientes.

La posible ausencia de Ordaz sería un golpe sensible para la Selecta, ya que el delantero se ha convertido en una pieza importante en el esquema ofensivo de Bolillo Gómez, pero se espera que la evolución sea positiva y así ser tomado en cuenta en los juegos.

Ahora, todo dependerá de su evolución en los próximos días. En El Salvador hay optimismo, pero también cautela: la presencia de Nathan Ordaz ante Panamá y Guatemala sigue siendo la gran incógnita que podría marcar la estrategia de la Azul y Blanco en una jornada clave rumbo al Mundial 2026.