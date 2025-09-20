Es tendencia:
FIFA lo confirma: Costa Rica recibe la mala noticia que celebra Honduras antes del partido por las Eliminatorias al Mundial 2026

En la previa del cruce que tendrán en octubre, Honduras comienza el duelo ante Costa Rica con el pie derecho con la noticia que confirmó la FIFA.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

La noticia no dejó buenas impresiones en Costa Rica.
La noticia no dejó buenas impresiones en Costa Rica.

Costa Rica y Honduras se enfrentarán el próximo 9 de octubre en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Será la tercera fecha de las Eliminatorias camino al Mundial 2026 del Grupo C, que lidera hasta ahora la H con cuatro puntos y tiene a La Sele fuera de todo.

Para este partido tan importante que marcará el futuro de ambos seleccionados, FIFA ya confirmó al árbitro que impartirá justicia. Se trata de Walter López, juez guatemalteco que no le trae buenos recuerdos a los aficionados costarricenses.

Los antecedentes más recordados de Walter López con Honduras y Costa Rica

López fue el recordado árbitro que convalidó el famoso gol fantasma que Panamá le convirtió a Costa Rica en 2017. Luego, este tanto ayudaría a que los panameños se terminen clasificando al Mundial de Rusia 2018, aunque también esta decisión repercutió en tierras catrachas. Si ese gol no se convalidaba, la Selección de Honduras accedía a la cita mundialista.

Walter López, un árbitro con mucha polémica en Centroamérica. (Foto: Eduardo Verdugo)

Walter López, un árbitro con mucha polémica en Centroamérica. (Foto: Eduardo Verdugo)

El árbitro chapín tiene otro antecedente ante Honduras que la Selección de Costa Rica no quiere recordar. Dirigió la final de la Copa Centroamericana en 2011 en la que los Catrachos se impusieron por 1-0 frente a los Ticos y lograron levantar por tercera vez este trofeo.

En los partidos más recientes, Walter López arbitró el duelo de cuartos de final entre Costa Rica y Estados Unidos que puso a los de Mauricio Pochettino en la ronda de semifinales de la Copa Oro 2025. En ese encuentro, amonestó a tres jugadores de La Sele y cobró un penal por cada lado.

En 2024, estuvo presente en el Honduras-México que se jugó en el país catracho por los cuartos de final de la Liga de Naciones. Los de Rueda sacaron una gran victoria por 2-0 en una noche muy caliente. López solo mostró tarjetas del lado Tricolor.

El cuerpo árbitral completo para el Honduras-Costa Rica camino al Mundial 2026

Para acompañar a Walter López, estará como línea número 1 Raymundo Feliz de República Dominicana. El línea 2 será el guatemalteco Humberto Panjoj. El cuarto árbitro será el dominicano Adonis Carrasco, mientras que el VAR estará bajo el mando del chapín Diego Ojer.

