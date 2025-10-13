Dónde ver Costa Rica vs Nicaragua en Estados Unidos: Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

En la que promete ser otra apasionante jornada de las Eliminatorias de Concacaf, este lunes 13 de octubre Costa Rica recibirá en el Estadio Nacional de San José a Nicaragua, con la presión de conseguir su primer triunfo para no perder terreno en la pelea por el liderato del Grupo C.

Los ticos llegan con 3 puntos en 3 fechas, mientras que la Azul y Blanco apenas suma 1 punto y viene de un golpe duro contra Haití. El contexto aprieta: sólo el primero de cada grupo va directo al Mundial 2026 y los dos mejores segundos accederán al repechaje, por lo que el margen de error ya es mínimo.

ver también Costa Rica en vilo: el mensaje de Celso Borges que Piojo Herrera necesitaba a horas de jugar con Nicaragua rumbo al Mundial 2026

¿A qué hora de Estados Unidos juegan Costa Rica vs. Niaragua por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Las selecciones de Costa Rica y Nicaragua se enfrentarán hoy, lunes 13 de octubre, a las 22:00 horas (ET) de Estados Unidos.

PT: 19:00 horas

CT: 21:00 horas

ET: 22:00 horas

¿Dónde y en qué canal ver Costa Rica vs. Nicaragua desde Estados Unidos?

Para ver en Estados Unidos Costa Rica vs. Nicaragua deberá suscribirse al servicio de streaming Fubo. Otras alternativas de transmisión son Telemundo Deportes, Universo, CBS Sports, Paramount+ o Amazon Prime Video.

ver también “Lleno de nicaragüenses”: Costa Rica recibe un polémico mensaje desde la Selección de Nicaragua que calienta el partido

¿Quién es el árbitro del partido entre Costa Rica y Nicaragua?

La designación arbitral recayó en el salvadoreño Ismael Cornejo, de 37 años, acompañado por sus compatriotas Juan Francisco Zumba y Geovany García como asistentes. El cuarto árbitro será José Torres (Puerto Rico) y en la cabina del VAR estarán Luis Enrique Santander y Lizzet Amairany García (México).

Publicidad

Publicidad

¿Cómo llega La Sele?

Costa Rica sostiene un arranque tan combativo como irregular: debutó con un 1–1 en Managua ante Nicaragua —se adelantó con un cabezazo de Alexis Gamboa y lo empataron de penal tras revisión del VAR—, luego firmó un vibrante 3–3 frente a Haití en San José tras ir 2–0 arriba y rescatar el punto en el descuento, y en la tercera jornada igualó 0–0 en su visita a Honduras. El relato reciente muestra orden defensivo pero altibajos en la administración de ventajas, algo que Miguel “Piojo” Herrera buscará corregir con el respaldo de su público.

Piojo Herrera se juega mucho contra Nicaragua.

Publicidad

¿Cómo llegan los Pinoleros?

Nicaragua transita un camino cuesta arriba. Rescató un 1–1 en casa ante Costa Rica en la fecha inaugural, pero después cayó 0–2 en Tegucigalpa frente a Honduras y, ya en la tercera jornada, perdió 0–3 con Haití en Managua en un partido interrumpido por un apagón y reanudado más tarde. La misión del equipo del “Fantasma” Marco Antonio Figueroa pasa por recuperar solidez defensiva y eficacia en la portería contraria para no alejarse de la pelea.

Publicidad

Así está la tabla de posiciones del Grupo C de las Eliminatorias. (Google)

Publicidad

Historial oficial entre Costa Rica y Nicaragua

El cara a cara muestra una superioridad histórica de Costa Rica: 17 victorias, 2 empates y 1 derrota ante Nicaragua en todas las competencias registradas.

Entre los antecedentes más recientes figura el 4–0 tico en la Copa Oro 2019 y el 1-1 disputado en Managua el 5 de septiembre de 2025, primer cruce eliminatorio mundialista entre ambos en esta fase.

Publicidad