Real Madrid recibe en casa al Bayern Munich por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

11:00hs ¡Hoy es noche de Champions en el Bernabéu!

Real Madrid y Bayern Múnich es un clásico de la UEFA Champions League. Estos han sido los últimos resultados entre ambos:

El Real Madrid recibe este 7 de abril al Bayern Munich en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Si bien el conjunto del Real Madrid no atraviesa su mejor momento, luego de permitir que el Barcelona ampliara la diferencia a siete puntos en LaLiga, la Champions sigue siendo su competición más especial.

Por su parte, el Bayern Munich llega a este compromiso como dominador de la Bundesliga y mostrando un gran nivel en esta edición del torneo continental.

Ahora habrá que ver si el escenario del Bernabéu no termina pesando sobre los alemanes y si logran sacar un resultado positivo en esta primera batalla de cuartos de final.