Mientras Cristiano Ronaldo cobraba más de 21 millones de euros en Real Madrid, esto es lo máximo que llegó a ganar Keylor Navas

Cristiano Ronaldo no solo era el amo y señor de los goles en el Santiago Bernabéu, sino también el rey indiscutido de la billetera de Florentino Pérez. Durante su última etapa en el Real Madrid, justo antes de marcharse a la Juventus en 2018, el astro portugués alcanzó la cúspide de su escala salarial en el club blanco.

Impulsado por su constante rivalidad deportiva con Lionel Messi y la inflación del mercado europeo, CR7 gozaba de un contrato multimillonario que le aseguraba un ingreso fijo superior a los 21 millones de euros netos por temporada.

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Esa cifra, sin embargo, fácilmente podía escalar hasta rozar los 30 millones anuales gracias a los jugosos bonos por la obtención de títulos grupales y premios individuales como el Balón de Oro. Era, con enorme diferencia, el jugador mejor pagado de la plantilla.

Cristiano Ronaldo movía millones en la Casa Blanca (Getty Images).

¿Y Keylor Navas?

En la otra cara de la moneda estaba Keylor Navas. El guardameta tico llegó a Valdebebas en 2014 tras un brillante Mundial de Brasil, firmando un contrato inicial que le garantizaba 2 millones de euros por campaña.

A pesar de ganarse a la afición, consolidarse como titular inamovible y convertirse en la figura salvadora de las noches de Champions League que cimentaron la leyenda de Zinedine Zidane, su cuenta bancaria nunca reflejó el verdadero peso que tenía en la cancha.

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Keylor Navas ganaba cinco veces menos que Cristiano Ronaldo (Getty Images).

Por más que el tico demostró su valía año tras año, la directiva merengue siempre fue reacia a blindarlo como a un galáctico. Lo máximo que logró percibir Keylor Navas en el Real Madrid tras renegociar sus condiciones fueron alrededor de 4 a 5 millones de euros netos anuales.

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Esto representaba apenas una quinta parte de lo que cobraba el astro luso y lo mantenía relegado en la escala salarial del plantel, un factor económico que a la postre terminó pesando para que armara las maletas rumbo al Paris Saint-Germain (PSG), donde sí le ofrecieron un sueldo de superestrella.

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En síntesis

Mientras Cristiano Ronaldo superaba cómodamente los 21 millones de euros fijos al año, Keylor Navas tocaba su techo salarial muy por debajo de esa línea.

Lo máximo que cobró el tico en la Casa Blanca rondó entre los 4 y 5 millones de euros anuales.

La negativa de la directiva de igualar sus ingresos a los de los grandes referentes del equipo fue uno de los principales motivos por los que Navas decidió marcharse a Francia.