A un mes del sorteo del Mundial 2026, la Inteligencia Artificial predice las selecciones de Centroamérica que se clasificarán

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. A un mes del sorteo, aún queda en disputa una ventana de las Eliminatorias Concacaf con todas las selecciones de Centroamérica con oportunidades, en mayor o menor medida. Lo van a intentar.

Desde Fútbol Centroamérica recurrimos a la Inteligencia Artificial para obtener un veredicto acerca de lo que sucederá de cara a la Copa del Mundo. Tras darle su análisis a los datos cargados, decretó qué selecciones nacionales clasificarán.

Mundial 2026: Inteligencia Artificial predice a los clasificados de Centroamérica

Estado actual (noviembre del 2025) — quiénes centroamericanos están en la fase final y cómo marchan:

Honduras lidera su grupo (Grupo C).

lidera su grupo (Grupo C). Costa Rica es segunda en ese mismo Grupo C, bastante cerca de Honduras.

es segunda en ese mismo Grupo C, bastante cerca de Honduras. Panamá está en el Grupo A (muy parejo con Surinam y Guatemala).

está en el Grupo A (muy parejo con Surinam y Guatemala). Guatemala, El Salvador y Nicaragua también forman el bloque centroamericano en la fase final/segundas fases/competencia regional reciente. (Evidencia de clasificación a la fase final y tablas actualizadas).

Mi predicción — probabilidades (estimadas, con la lógica detrás):

Honduras — Alta probabilidad de clasificación directa (≈ 65–75%)

Por qué: lidera su grupo en esta fase (mejor arranque y resultados sólidos); si mantiene el ritmo tiene camino directo para ser uno de los 3 líderes. Es la selección centroamericana con mayor probabilidad hoy. Costa Rica — Probabilidad moderada-alta de llegar (≈ 45–60%)

Posibles vías: si supera a Honduras en los cruces de su grupo puede entrar directo; si queda 2.º tiene buenas chances de ser uno de los dos mejores segundos y alcanzar el repechaje. Nota: su inicio no fue perfecto (empates/alguna duda), pero la plantilla y tradición le dan opciones. Panamá — Probabilidad moderada (≈ 35–50%)

Por qué: está en un grupo muy parejo con Surinam y Guatemala; puede pelear el liderato o el segundo puesto. Si capitaliza localías y mantiene consistencia tiene opciones reales de pelear por plaza directa o por el repechaje. Guatemala — Probabilidad baja-moderada (≈ 20–35%)

Por qué: está cerca en puntos en su grupo pero le falta algo de consistencia. Tiene posibilidades de colarse como segundo y aspirar al repechaje si los resultados le son favorables. El Salvador y Nicaragua — Probabilidad baja (≈ 5–15% y 1–5% respectivamente)

Por qué: resultados y posición en sus grupos los ponen en desventaja frente a Honduras / Costa Rica / Panamá; necesitarían varios resultados extraordinarios para meterse en repechaje o liderar su grupo.

Cómo pienso que terminará (escenario plausibe, orden aproximado):

Directo (3): Honduras (muy probable) + 2 plazas que pueden salir entre Panamá / Costa Rica / (posible sorpresa: Surinam o Jamaica — no centroamericanos) .

Honduras (muy probable) + 2 plazas que pueden salir entre . Repechaje (2 mejores segundos): muy factible que Costa Rica quede entre esos dos; la otra plaza de repechaje podría ser Panamá o Guatemala dependiendo de enfrentamientos directos y diferencia de gol.

Detalles a tener en cuenta para la última ventana de estas Eliminatorias Concacaf: