A un mes del sorteo del Mundial 2026, la Inteligencia Artificial predice las selecciones de Centroamérica que se clasificarán

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. A un mes del sorteo, aún queda en disputa una ventana de las Eliminatorias Concacaf con todas las selecciones de Centroamérica con oportunidades, en mayor o menor medida. Lo van a intentar.
Desde Fútbol Centroamérica recurrimos a la Inteligencia Artificial para obtener un veredicto acerca de lo que sucederá de cara a la Copa del Mundo. Tras darle su análisis a los datos cargados, decretó qué selecciones nacionales clasificarán.
ver también
“No es la ideal”: Jorge Luis Pinto señala el problema que afecta al Piojo Herrera y puede dejar a Costa Rica sin Mundial 2026
Mundial 2026: Inteligencia Artificial predice a los clasificados de Centroamérica
Estado actual (noviembre del 2025) — quiénes centroamericanos están en la fase final y cómo marchan:
- Honduras lidera su grupo (Grupo C).
- Costa Rica es segunda en ese mismo Grupo C, bastante cerca de Honduras.
- Panamá está en el Grupo A (muy parejo con Surinam y Guatemala).
- Guatemala, El Salvador y Nicaragua también forman el bloque centroamericano en la fase final/segundas fases/competencia regional reciente. (Evidencia de clasificación a la fase final y tablas actualizadas).
Mi predicción — probabilidades (estimadas, con la lógica detrás):
- Honduras — Alta probabilidad de clasificación directa (≈ 65–75%)
Por qué: lidera su grupo en esta fase (mejor arranque y resultados sólidos); si mantiene el ritmo tiene camino directo para ser uno de los 3 líderes. Es la selección centroamericana con mayor probabilidad hoy.
- Costa Rica — Probabilidad moderada-alta de llegar (≈ 45–60%)
Posibles vías: si supera a Honduras en los cruces de su grupo puede entrar directo; si queda 2.º tiene buenas chances de ser uno de los dos mejores segundos y alcanzar el repechaje. Nota: su inicio no fue perfecto (empates/alguna duda), pero la plantilla y tradición le dan opciones.
- Panamá — Probabilidad moderada (≈ 35–50%)
Por qué: está en un grupo muy parejo con Surinam y Guatemala; puede pelear el liderato o el segundo puesto. Si capitaliza localías y mantiene consistencia tiene opciones reales de pelear por plaza directa o por el repechaje.
- Guatemala — Probabilidad baja-moderada (≈ 20–35%)
Por qué: está cerca en puntos en su grupo pero le falta algo de consistencia. Tiene posibilidades de colarse como segundo y aspirar al repechaje si los resultados le son favorables.
- El Salvador y Nicaragua — Probabilidad baja (≈ 5–15% y 1–5% respectivamente)
Por qué: resultados y posición en sus grupos los ponen en desventaja frente a Honduras / Costa Rica / Panamá; necesitarían varios resultados extraordinarios para meterse en repechaje o liderar su grupo.
Cómo pienso que terminará (escenario plausibe, orden aproximado):
- Directo (3): Honduras (muy probable) + 2 plazas que pueden salir entre Panamá / Costa Rica / (posible sorpresa: Surinam o Jamaica — no centroamericanos).
- Repechaje (2 mejores segundos): muy factible que Costa Rica quede entre esos dos; la otra plaza de repechaje podría ser Panamá o Guatemala dependiendo de enfrentamientos directos y diferencia de gol.
Detalles a tener en cuenta para la última ventana de estas Eliminatorias Concacaf:
- Resultados directos entre Honduras vs Costa Rica (decisivo para el Grupo C).
- Partidos Panamá vs Surinam y Panamá vs Guatemala (deciden Grupo A).
- Diferencia de gol y enfrentamientos directos entre segundos: eso definirá los dos que van al repechaje.