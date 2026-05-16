La inesperada derrota del Al-Nassr ante el Gamba Osaka no solo dejó a Cristiano Ronaldo sin título internacional, sino que le costó a la institución saudí una pérdida millonaria en premios.

La gran fiesta que estaba preparada en el Al-Awwal Park de Riad terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. El Al-Nassr cayó sorpresivamente por la mínima diferencia (0-1) ante el Gamba Osaka de Japón, despidiéndose del título de la AFC Champions League Two.

La imagen de Cristiano Ronaldo abandonando el campo completamente enfurecido y negándose a recibir la medalla de subcampeón ya le dio la vuelta al mundo, pero detrás de este desplante también existe un golpe económico de 1.5 millones de dólares.

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Un millón y medio de dólares que se esfumaron en 90 minutos

Con la reciente reestructuración de los torneos de la AFC, los premios económicos dieron un salto importante. El reglamento oficial establece que el equipo que logre alzar el trofeo en esta competición se lleva un jugoso premio directo de $2.500.000 USD. Por otro lado, el cheque destinado al subcampeón es de $1.000.000 USD.

Al no poder quebrar el cerrojo defensivo nipón tras el gol de Deniz Hümmet en el primer tiempo, el equipo comandado por el astro portugués tuvo que conformarse con el premio de consolación.

Cristiano Ronaldo dejó pasar una nueva oportunidad de celebrar su primer título con Al-Nassr (Getty Images).

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Esto significa que, en tan solo 90 minutos y jugando en su propio estadio, el Al-Nassr dejó escapar la nada despreciable suma de 1.5 millones de dólares líquidos, un botín que la directiva prácticamente daba por sentado al jugar la final en casa.

¿Esto afecta el bolsillo de CR7?

La realidad es que su estratosférico salario base, que ronda los 200 millones de dólares anuales, está completamente garantizado por contrato y no sufre recortes por perder partidos.

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Sin embargo, el “Bicho” sí sufrió una pérdida real: al no consagrarse campeón, se quedó sin cobrar las lucrativas primas por objetivos estipuladas en su acuerdo comercial, cuyas cifras exactas se mantienen bajo estricta confidencialidad.

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Cristiano Ronaldo extiende su sequía en suelo saudí (Getty Images).

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Al-Nassr solo piensa en el título de liga

A pesar de este doloroso fracaso continental, el Al-Nassr no tiene margen para hundirse en lamentos. Actualmente, el equipo lidera la Liga Profesional Saudí con 83 puntos, superando por dos unidades a su eterno rival, el Al-Hilal (81), a falta de solo una fecha para terminar el torneo.

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Asegurar ese campeonato doméstico será vital para sanar el orgullo herido de Cristiano Ronaldo, que desde su llegada al equipo ha celebrado 121 goles, pero aún no ha podido darse el lujo de levantar un trofeo.

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En síntesis