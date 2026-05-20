La súplica de Cristiano Ronaldo frente a la última chance de ser campeón con Al-Nassr antes del Mundial 2026

La temporada ha llegado a su momento más determinante para Cristiano Ronaldo y Al-Nassr. El conjunto saudí afrontará una jornada decisiva en la Saudi Pro League, con la posibilidad de conquistar un título que se le ha resistido durante los últimos años. Después de una campaña llena de altibajos, los dirigidos por Jorge Jesús dependen únicamente de sí mismos para levantar el trofeo y poner fin a una larga espera.

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El Al-Nassr recibirá a Damac FC en un encuentro cargado de presión y expectativa. El equipo llega a la última fecha con 83 puntos, dos más que Al-Hilal, su más cercano perseguidor. Una victoria garantizaría automáticamente el campeonato, mientras que un empate también podría ser suficiente gracias a la ventaja en la diferencia de goles. Solo una derrota obligaría a los amarillos a depender de un resultado favorable en otro escenario.

La responsabilidad es enorme para Cristiano Ronaldo, quien continúa siendo el principal referente del club tanto dentro como fuera del campo. El delantero portugués sabe que está ante una oportunidad única para añadir un nuevo trofeo a su extraordinaria carrera y darle una alegría a una afición que sueña con volver a celebrar un campeonato de liga ahora en Arabia Saudita.

El mensaje de Cristiano Ronaldo antes de la gran definición

La importancia del momento quedó reflejada en una publicación realizada por Cristiano Ronaldo en su cuenta oficial de X. Con un mensaje breve pero cargado de significado, el astro portugués escribió: “One game!” (“¡Un juego!”), dejando claro que toda la temporada se resume a los 90 minutos que definirán al campeón. La publicación fue interpretada por miles de seguidores como un llamado a la unidad y al último esfuerzo de un equipo que se encuentra a un paso de alcanzar la gloria.

El mensaje llega apenas unos días después de un duro golpe para el club. Al-Nassr venía de sufrir una dolorosa derrota en la final de la AFC Champions League Two, un resultado que generó críticas y frustración dentro del plantel. Sin embargo, la posibilidad de conquistar la liga ofrece una oportunidad inmejorable para cambiar la narrativa de la temporada y cerrar el año con una celebración de gran relevancia.

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A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue demostrando una ambición competitiva inquebrantable. El encuentro ante Damac FC no solo representa la posibilidad de conseguir su primer gran título liguero desde su llegada al fútbol saudí, sino también su último compromiso antes de incorporarse a la selección de Portugal para afrontar la Copa del Mundo 2026. Para una de las mayores leyendas de la historia del fútbol, el desafío es claro: convertir una última batalla de liga en una noche inolvidable.