Este sábado 16 de mayo, Cristiano Ronaldo volvió a perder una oportunidad para gritar campeón por primera vez (de manera oficial) con Al-Nassr. El portugués fue titular en la final contra Gamba Osaka, que se quedó con la Champions League Two de la AFC.
CR7 no se aguantó la derrota y tomó una fuerte decisión después de que el árbitro pitara el final del encuentro. El Bicho no salió al terreno de juego para recibir la medalla de subcampeón y se quedó en el vestuario ante la caída en el partido decisivo.
Mientras el astro portugués se quedó en soledad en el vestuario, sus compañeros y el cuerpo técnico del Al-Nassr recibieron la medalla de plata correspondiente. El plantel de Gamba Osaka realizó un pasillo y reconoció con aplausos lo hecho por el equipo árabe.
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Esta decisión de Cristiano Ronaldo deja en claro cómo tomó el hecho de que haya perdido nuevamente la posibilidad de ganar un título con Al-Nassr. Le había sucedido días atrás, cuando su equipo estuvo a unos pocos minutos de quedarse con la competencia doméstica de Arabia.
¿Qué necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón de la Saudi Pro League?
De todas maneras, el Bicho y sus compañeros dependen de sí mismos para ganar la Saudí Pro League. Sólo resta disputarse la última jornada, que será precisamente el jueves 21. Ese día, Al-Nassr (83) será campeón si gana su partido ante Damac, aunque el Al-Hilal (81) se encuentra a dos puntos.
En caso de empate, el equipo de Cristiano Ronaldo será campeón si el Al-Hilal, no suma de a tres. Si lo hace, le arrebatará el título al portugués (por liderar los enfrentamientos entre sí de esta temporada). Si Al-Nassr pierde en la última fecha, también deberá esperar que su perseguidor no derrote a Al-Fayha.
En resumen
- El delantero Cristiano Ronaldo perdió la final de la AFC Champions League Two con Al-Nassr.
- El club Gamba Osaka se consagró campeón del torneo asiático este sábado 16 de mayo.
- El próximo jueves 21 se definirá si Al-Nassr (83 puntos) gana la Saudi Pro League.