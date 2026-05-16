Al-Nassr fue superado por el Gamba Osaka por 1-0 en el partido que definía al campeón de la Champions League Two.

Este sábado 16 de mayo, Cristiano Ronaldo volvió a perder una oportunidad para gritar campeón por primera vez (de manera oficial) con Al-Nassr. El portugués fue titular en la final contra Gamba Osaka, que se quedó con la Champions League Two de la AFC.

CR7 no se aguantó la derrota y tomó una fuerte decisión después de que el árbitro pitara el final del encuentro. El Bicho no salió al terreno de juego para recibir la medalla de subcampeón y se quedó en el vestuario ante la caída en el partido decisivo.

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Mientras el astro portugués se quedó en soledad en el vestuario, sus compañeros y el cuerpo técnico del Al-Nassr recibieron la medalla de plata correspondiente. El plantel de Gamba Osaka realizó un pasillo y reconoció con aplausos lo hecho por el equipo árabe.

ver también Cristiano Ronaldo se quedó sin título: Al-Nassr perdió la final de la AFC Champions League 2 contra Gamba Osaka

Esta decisión de Cristiano Ronaldo deja en claro cómo tomó el hecho de que haya perdido nuevamente la posibilidad de ganar un título con Al-Nassr. Le había sucedido días atrás, cuando su equipo estuvo a unos pocos minutos de quedarse con la competencia doméstica de Arabia.

¿Qué necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón de la Saudi Pro League?

De todas maneras, el Bicho y sus compañeros dependen de sí mismos para ganar la Saudí Pro League. Sólo resta disputarse la última jornada, que será precisamente el jueves 21. Ese día, Al-Nassr (83) será campeón si gana su partido ante Damac, aunque el Al-Hilal (81) se encuentra a dos puntos.

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En caso de empate, el equipo de Cristiano Ronaldo será campeón si el Al-Hilal, no suma de a tres. Si lo hace, le arrebatará el título al portugués (por liderar los enfrentamientos entre sí de esta temporada). Si Al-Nassr pierde en la última fecha, también deberá esperar que su perseguidor no derrote a Al-Fayha.

En resumen

El delantero Cristiano Ronaldo perdió la final de la AFC Champions League Two con Al-Nassr.

perdió la final de la AFC Champions League Two con Al-Nassr. El club Gamba Osaka se consagró campeón del torneo asiático este sábado 16 de mayo.

se consagró campeón del torneo asiático este sábado 16 de mayo. El próximo jueves 21 se definirá si Al-Nassr (83 puntos) gana la Saudi Pro League.