La MLSPA publicó los salarios oficiales de la liga: mientras Leo Messi lidera con más de 28 millones de dólares, Alonso Martínez encabeza la lista de los ticos.

La Asociación de Futbolistas de la Liga Estadounidense (MLSPA) reveló la guía de salarios de todos los jugadores inscritos en la MLS. Como no podía ser de otra forma, el nombre que ocupa la cima de la lista, con una diferencia abismal sobre el resto, es el de Lionel Andrés Messi.

Según los números oficiales del sindicato, el astro argentino del Inter Miami percibe un salario base de 25 millones de dólares al año, pero sus cláusulas por objetivos le aseguran un ingreso mínimo garantizado de USD$28.333.333 (cifra que, naturalmente, puede ser muy superior dependiendo de sus logros deportivos y comerciales).

Naturalmente, Lionel Messi es el jugador mejor pagado de la MLS (Getty).

Muy lejos de los estratosféricos números del Campeón del Mundo, el listado de la MLSPA también transparentó las ganancias de los cinco legionarios de Costa Rica que actualmente militan en la máxima categoría norteamericana. ¿Cuánto ganan Alonso Martínez, Ariel Lassiter, Warren Madrigal, Andy Rojas y Kenyel Michel? En Fútbol Centroamérica te lo detallamos.

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1- Alonso Martínez (New York City FC)

El goleador encabeza el ranking de los ticos en Estados Unidos. Actualmente recuperándose de una grave lesión en su rodilla, Martínez es catalogado como jugador franquicia del equipo neoyorquino, estatus que se refleja directamente en su cuenta bancaria.

Alonso Martínez se unió al cuadro neoyorquino en 2023 (NYCFC).

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Salario base: $750.000

$750.000 Compensación garantizada: $850.333 Desde su llegada a la “Gran Manzana” en 2023, el ex Alajuelense ha justificado su contrato registrando 39 goles y 6 asistencias en 74 partidos.

2- Warren Madrigal (Nashville SC)

A sus 21 años, la joya surgida de la cantera del Deportivo Saprissa está firmando una brillante temporada debut en el fútbol internacional. Warren ya suma 5 goles y 1 asistencia con la camiseta del Nashville, equipo que confió en él con un contrato muy competitivo para un novato en la liga.

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Madrigal no necesitó tiempo de adaptación a la MLS (Instagram).

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Salario base: $350.000

$350.000 Compensación garantizada: $403.500

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3- Ariel Lassiter (Portland Timbers)

El experimentado extremo ya acumula cinco temporadas ininterrumpidas jugando en la MLS. Se unió al cuadro de Oregón en 2024 y se mantiene en el top 3 de los costarricenses mejor pagados en suelo estadounidense.

Lassiter es el tercer legionario tico mejor pagado en Norteamérica (Instagram).

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Salario base: $325.000

Compensación garantizada: $358.000

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4- Andy Rojas (New York Red Bulls)

El talentoso atacante de apenas 20 años, un producto del semillero del Club Sport Herediano, está dando sus primeros pasos en la MLS tras ser ascendido al primer equipo de la franquicia neoyorquina.

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Andy Rojas comenzó jugando en el equipo filial de los NY Red Bulls, pero rápidamente demostró sus condiciones para ascender al primer equipo (NYRB).

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Salario base: $185.000

$185.000 Compensación garantizada: $213.131

5- Kenyel Michel (Minnesota United)

El juvenil surgido de las filas de Liga Deportiva Alajuelense recién comienza a forjar su camino en la MLS y cierra la lista de los legionarios ticos. Sus ingresos, lógicamente, lo ubican lejos de las principales figuras de su plantel. Para ponerlo en perspectiva: su compañero y jugador franquicia, el colombiano James Rodríguez, percibe cerca de 5 millones por temporada.

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El ex Alajuelense llegó a Minnesota a finales de 2025 (Minnesota United).

Salario base / Compensación garantizada: $113.400

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En síntesis

Messi en la cima: El argentino del Inter Miami tiene un ingreso mínimo garantizado de USD$28.333.333 anuales.

El argentino del Inter Miami tiene un ingreso mínimo garantizado de USD$28.333.333 anuales. Martínez, el tico mejor pagado: Alonso Martínez factura poco más de 850 mil dólares garantizados al año como jugador franquicia del New York City FC.

Alonso Martínez factura poco más de 850 mil dólares garantizados al año como jugador franquicia del New York City FC. El contraste de los juveniles: Mientras jóvenes promesas como Warren Madrigal (Nashville) superan los $400 mil, prospectos como Kenyel Michel (Minnesota) perciben poco más de $113 mil en sus primeros pasos por la liga.