Costa Rica vs. Guatemala: ¿A qué hora juegan y cómo ver GRATIS la Gran Final del Torneo UNCAF Sub-16?

La Selección Sub-16 de Guatemala y la Selección Sub-16 de Costa Rica disputarán la final del Torneo UNCAF, en un enfrentamiento que promete emociones fuertes y un alto nivel competitivo.

El duelo se llevará a cabo en el Complejo Deportivo Ernesto Villa, donde ambas selecciones buscarán coronarse campeonas de la región y cerrar el certamen con una actuación memorable, reflejando el progreso y el talento juvenil del fútbol centroamericano.

Costa Rica vs. Guatemala: ¿A qué hora juegan la Gran Final del Torneo UNCAF Sub-16?

La gran final del Torneo Uncaf FIFA Forward 2025 entre Guatemala y Costa Rica se disputará este miércoles 8 de octubre a las 12:00 p.m. (hora local).

Dicho compromiso definirá al nuevo campeón regional en una jornada que promete mucha emoción, con ambos combinados buscando cerrar su participación con el título en el Complejo Deportivo Ernesto Villa.

Costa Rica vs. Guatemala:¿Cómo ver GRATIS la Gran Final del Torneo UNCAF Sub-16?

Los fanáticos podrán ver gratis la Gran Final del Torneo UNCAF Sub-16 entre Costa Rica y Guatemala a través del canal oficial de YouTube de UNCAF (@UNCAFoficial), que transmitirá el encuentro en vivo para toda la región.

Una final que refleja el crecimiento del fútbol juvenil centroamericano

La definición del Torneo UNCAF FIFA Forward Sub-16 simboliza el gran avance del fútbol juvenil en la región, gracias al trabajo conjunto entre federaciones y programas de desarrollo.

Tanto Guatemala como Costa Rica llegan con proyectos sólidos y talento prometedor, demostrando que el futuro del fútbol centroamericano está en buenas manos.