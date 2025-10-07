Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Torneo UNCAF

Costa Rica vs. Guatemala: ¿A qué hora juegan y cómo ver GRATIS la Gran Final del Torneo UNCAF Sub-16?

A continuación, toda la información sobre el partido entre Costa Rica y Guatemala por la final del Torneo UNCAF Sub-16.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Costa Rica vs. Guatemala: Final del Torneo UNCAF Sub-16
© Selección Guatemala - Selección Costa RicaCosta Rica vs. Guatemala: Final del Torneo UNCAF Sub-16

La Selección Sub-16 de Guatemala y la Selección Sub-16 de Costa Rica disputarán la final del Torneo UNCAF, en un enfrentamiento que promete emociones fuertes y un alto nivel competitivo.

El duelo se llevará a cabo en el Complejo Deportivo Ernesto Villa, donde ambas selecciones buscarán coronarse campeonas de la región y cerrar el certamen con una actuación memorable, reflejando el progreso y el talento juvenil del fútbol centroamericano.

Goleador de La Sele Sub-16 y primo de Joel Campbell: así juega Akenai Samuels, la joya de Alajuelense que ilusiona a Machillo Ramírez

ver también

Goleador de La Sele Sub-16 y primo de Joel Campbell: así juega Akenai Samuels, la joya de Alajuelense que ilusiona a Machillo Ramírez

Costa Rica vs. Guatemala: ¿A qué hora juegan la Gran Final del Torneo UNCAF Sub-16?

La gran final del Torneo Uncaf FIFA Forward 2025 entre Guatemala y Costa Rica se disputará este miércoles 8 de octubre a las 12:00 p.m. (hora local).

Publicidad

Dicho compromiso definirá al nuevo campeón regional en una jornada que promete mucha emoción, con ambos combinados buscando cerrar su participación con el título en el Complejo Deportivo Ernesto Villa.

Tweet placeholder
Publicidad

Costa Rica vs. Guatemala:¿Cómo ver GRATIS la Gran Final del Torneo UNCAF Sub-16?

Los fanáticos podrán ver gratis la Gran Final del Torneo UNCAF Sub-16 entre Costa Rica y Guatemala a través del canal oficial de YouTube de UNCAF (@UNCAFoficial), que transmitirá el encuentro en vivo para toda la región.

Una final que refleja el crecimiento del fútbol juvenil centroamericano

La definición del Torneo UNCAF FIFA Forward Sub-16 simboliza el gran avance del fútbol juvenil en la región, gracias al trabajo conjunto entre federaciones y programas de desarrollo.

Publicidad

Tanto Guatemala como Costa Rica llegan con proyectos sólidos y talento prometedor, demostrando que el futuro del fútbol centroamericano está en buenas manos.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Luis Fernando Tena en alerta por decisión que impacta a Guatemala
Guatemala

Luis Fernando Tena en alerta por decisión que impacta a Guatemala

Guatemala sufre baja de último momento para los partidos importantes
Guatemala

Guatemala sufre baja de último momento para los partidos importantes

Luis Fernando Tena recibe la noticia que necesitaba
Guatemala

Luis Fernando Tena recibe la noticia que necesitaba

El Salvador y Panamá lo saben: llegó la esperada notificación de la FIFA
Fútbol Internacional

El Salvador y Panamá lo saben: llegó la esperada notificación de la FIFA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo