Goleador de La Sele Sub-16 y primo de Joel Campbell: así juega Akenai Samuels, la joya de Alajuelense que ilusiona a Machillo Ramírez

El domingo, la Selección Sub-16 de Costa Rica derrotó por 1-0 a su par de Honduras en la tercera jornada de la fase de grupos del Torneo UNCAF FIFA Forward, que sirve como preparación para las eliminatorias rumbo al Mundial Sub-17 de Qatar 2026.

El autor del único gol del partido fue Akenai Samuels, quien se consolidó como el máximo goleador del conjunto dirigido por Randall Azofeifa en lo que va de la competencia, con 3 anotaciones, luego de haber marcado un doblete ante Belice.

Akenai Samuels, el goleador de La Sele Sub-16 (FCRF).

¿Quién es y cómo juega Akenai Samuels?

Oriundo de San José, Samuels es categoría 2009 y con apenas 16 años ya se destaca como una de las figuras en la Sub-17 de Liga Deportiva Alajuelense. En junio de 2023 fue reconocido por la Unafut como el mejor jugador del campeonato Sub-14,y acumula dos campeonatos nacionales consecutivos con la Sub-17, habiendo marcado un verdadero golazo en la final del Clausura 2025 ante Santa Ana.

Además, es primo segundo del histórico Joel Campbell, quien lo apoya desde el comienzo de su recorrido y ha mostrado ilusión por la posibilidad de jugar juntos en un futuro.

Akenai Samuels es pariente de Joel Campbell (Unafut).

“Me ha dado muchos consejos, me ha enseñado muchas cosas, busco aprender de él y que él aprenda de mí también”, comentó Akenai en 2023. Ambos juegan en posiciones similares como delanteros, y en Alajuela destacan la picardía y habilidad del joven jugador al encarar rivales, sintiéndose cómodo al recostarse sobre los extremos del frente de ataque.

Experiencia en el primer equipo manudo

Aunque aún no ha debutado oficialmente en el primer equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez, Samuels ya sumó minutos en el torneo amistoso 90 Minutos por la Vida. Allí tuvo participación frente a Deportivo Saprissa y vivió un momento difícil al fallar en los “shoot outs”, pero la experiencia le permitió ganar madurez.

Akenai Samuels jugó el 90 Minutos por la Vida (Marvin Caravaca).

Antes de regresar a Alajuela, donde seguirá trabajando para ganarse un lugar en el primer equipo y cumplir su sueño de jugar junto a su primo, Akenai Samuels tiene por delante la final del Torneo UNCAF. El partido está programado para el próximo 8 de octubre y enfrentará a la Selección Sub-16 de Costa Rica ante el ganador del Grupo A, conformado por Guatemala, Panamá, Nicaragua y Cuba.