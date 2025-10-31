El mes de noviembre tendrá una apasionante definición con los clasificados de Concacaf al Mundial 2026. Uno de los duelos con mayor expectativa será el que protagonizarán Costa Rica y Honduras en el Estadio Nacional el próximo 18 de noviembre.

Por si fuera poco, el clásico centroamericano se jugará en la última jornada. Honduras suma ocho puntos, mientras que Costa Rica tiene seis. Ambos deberán jugar la quinta fecha antes de enfrentarse en el partido final. La H podría viajar a suelo tico ya con la clasificación asegurada.

En la previa de este encuentro que promete tener mucha polémica por todo lo que hay en juego, el portero de Olimpia, Edrick Menjívar, habló después de la derrota de su equipo en la Copa Centroamericana y ya comenzó a calentar el partido de Eliminatorias.

La denuncia de Edrick Menjívar contra Costa Rica y Concacaf previa al partido de Eliminatorias

Enojado por lo que sufrió el Albo en el partido de ida en Alajuela, Menjívar se mostró preocupado por lo que le podría pasar a la Selección de Honduras cuando viaje.

“Ojalá que cuando vayamos con la Selección de Honduras no nos vuelvan a apedrear el bus, ojalá que este no haya sido el preámbulo. Concacaf se debe pronunciar, viene un partido importante con la selección y no he visto un pronunciamiento por lo sucedido en Alajuela“, apuntó el portero con un mensaje directo a la confederación.

Sobre lo que aconteció, denuncia que se trata de una acción contra Honduras: “Si fuera Olimpia, Concacaf ya se hubiera pronunciado, cuando son otros países, les tiemblan las piernas para sancionar, aquí no, ya la tienen contra el fútbol hondureño. Dolió lo que pasó allá, mínimo merecíamos un comunicado que dijese que lo iban a investigar. Lo que pasó esta noche no pasa por eso, esto es una decepción para nuestra gente“.

