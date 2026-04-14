Champions League: a qué hora y dónde ver Bayern Munich vs. Real Madrid y Arsenal vs. Sporting Lisboa por la vuelta de los cuartos de final

La UEFA Champions League entra en una semana decisiva, en la que hoy miércoles 15 de abril quedarán definidos los últimos semifinalistas de la actual temporada.

De un lado, Bayern Munich y Real Madrid protagonizan una de las series más atractivas, mientras que por el otro Arsenal y Sporting Lisboa se disputan el otro boleto en una eliminatoria de alto voltaje.

ver también ¿Cuántos goles necesita Real Madrid para clasificarse a semifinales de la Champions League contra Bayern Munich?

¿A qué hora y dónde ver hoy Bayern Munich vs. Real Madrid por la Champions League?

El Bayern Munich vs. Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final se jugará hoy miércoles 15 de abril a la 1:00 p. m., hora de Costa Rica, en el Allianz Arena.

La transmisión estará disponible por ESPN y también mediante la plataforma Disney+.

¿A qué hora y dónde ver hoy Arsenal vs. Sporting Lisboa por la Champions League?

El duelo entre Arsenal y Sporting Lisboa por la vuelta de los cuartos de final se disputará hoy miércoles 15 de abril a la 1:00 p. m., hora de Costa Rica, en el mítico Emirates Stadium.

La transmisión del encuentro podrá seguirse en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+.

Bayern Munich vs. Real Madrid: cómo llegan

Bayern Munich y Real Madrid llegan a este cruce con la serie todavía abierta, aunque con ventaja para el conjunto alemán tras imponerse 2-1 en la ida disputada en el Santiago Bernabéu.

El equipo bávaro golpeó primero con los tantos de Luis Díaz y Harry Kane, mientras que Kylian Mbappé descontó para los madridistas y dejó al club español con opciones de remontar en el partido de vuelta.

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Arsenal vs. Sporting Lisboa: cómo llegan

Arsenal llega con ventaja a este duelo después de haberse impuesto 1-0 en el partido de ida ante Sporting de Lisboa.

El conjunto inglés se quedó con el primer capítulo gracias a un gol agónico de Kai Havertz en el minuto 91, tras una asistencia de Gabriel Martinelli, por lo que afronta la serie en una posición favorable.

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Por su parte, el equipo portugués está obligado a remontar si quiere seguir en carrera en la Champions League.