Atlético de Madrid vs. Barcelona: a qué hora y dónde ver ONLINE el partido de La Liga de España

Este sábado, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona volverán a verse las caras por La Liga de España. Ya lo hicieron en las semifinales de la Copa del Rey en este 2026, serie en la que el equipo rojiblanco se impuso por 4-3 y avanzó a la final de la copa nacional.

Por si fuera poco, ambos se cruzarán por los cuartos de final de la Champions League en la próxima semana. El primero de esta seguidilla de tres se dará por La Liga en el Riyadh Air Metropolitano. En la primera rueda, Barcelona se impuso por 3-1.

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¿A qué hora ver el partido de Atlético Madrid vs. Barcelona por la fecha 30 de La Liga?

En Centroamérica, el partido de este sábado 4 de abril comenzará a las 13 horas (12 p.m en Panamá). En Madrid, se jugará a las 21 en el horario local.

¿Cómo ver ONLINE el partido entre Atlético Madrid y Barcelona de La Liga de España?

El encuentro por la jornada 30 de La Liga de España se podrá sintonizar de manera ONLINE a través de la plataforma de Disney+.

¿Cómo llega Atlético de Madrid?

El Cholo Simeone quiere remontar en La Liga.

El equipo comandado por Diego Simeone arrastra dos derrotas consecutivas por el mismo resultado 3-2, aunque las dos no tienen el mismo valor. Una fue en el clásico contra el Real Madrid por La Liga, mientras que la otra fue en la Champions League ante Tottenham. Ésta última no le significó en lo absoluto a los de Londres porque el equipo colchonero terminó avanzando a la siguiente instancia de Champions.

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El Atleti está en deuda en el campeonato doméstico, ya que se encuentra en la cuarta posición. Suma 57 puntos, lejos de los 73 que tiene el Barça como líder de la tabla. Sin embargo, los rojiblancos apenas perdieron seis partidos de 29 y serán muy difíciles de superar.

¿Cómo llega Barcelona?

Hansi Flick busca revancha de lo sucedido en la Copa del Rey.

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El conjunto de Hansi Flick, a diferencias del Atlético, vive su mejor momento en La Liga. Acumula cinco triunfos en fila y es dueño parcial del título. Le saca cuatro puntos de ventaja a su perseguidor, Real Madrid (69), por lo que no tiene un margen importante para permitirse una derrota. No obstante, seguirá siendo líder pase lo que pase en el Metropolitano.