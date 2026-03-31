El final de Lewandowski: Su desgarradora reacción tras quedarse sin Mundial 2026 y cerrar su ciclo con Polonia

El sueño mundialista de Polonia llegó a su fin de la manera más cruel posible. En un partido de alto voltaje disputado en el Friends Arena, las Águilas Blancas cayeron por 3-2 ante Suecia en el repechaje de la UEFA, despidiéndose definitivamente de la Copa del Mundo 2026.

A pesar de haber luchado hasta el final y lograr igualar 2-2 un encuentro durísimo gracias a los tantos de Nicola Zalewski y Karol Swiderski, un agónico gol del sueco Viktor Gyökeres a los 88 minutos sentenció la eliminación. El pitazo final no solo marcó la eliminación de Polonia, sino también el ocaso de la carrera internacional de su máximo referente.

Polonia no estará en el Mundial 2026 (Getty Images).

ver también ¡Italia y Lewandowski eliminados! Estos son los 4 últimos clasificados de la UEFA al Mundial 2026

El primer mensaje de Lewandowski tras la eliminación

Minutos después de consumarse la tragedia deportiva en territorio escandinavo, las redes sociales se convirtieron en el escenario de una postal que ya conmueve al planeta fútbol.

Robert Lewandowski utilizó sus cuentas oficiales para realizar una publicación que, sin necesidad de emitir una sola palabra ni escribir un texto, dejó un mensaje elocuente.

La desgarradora imagen que compartió Lewandowski (Instagram).

Publicidad

Publicidad

El delantero subió una fotografía donde se lo ve sobre el césped, con la mirada teñida de frustración y la mano en alto, en un inequívoco gesto de despedida hacia los hinchas. En esa misma mano levantada, sostiene el brazalete de capitán que portó durante años defendiendo los colores de su país.

ver también “Como si fuera la Copa del Mundo”: José Francisco Molina señala por qué Honduras sacó el empate contra Perú

El artillero del Barcelona cierra así su exitoso y extenso ciclo con el conjunto nacional. Se despide como el máximo goleador histórico y la leyenda más grande que ha vestido esa camiseta en las últimas décadas, pero se llevará consigo una cuenta pendiente que ya no podrá saldar: la inmensa espina de no haber podido liderar a su país más allá de los octavos de final en la cita máxima del deporte rey.

Publicidad

En síntesis

– Polonia quedó fuera del Mundial 2026 tras caer 3-2 ante Suecia en el repechaje de la UEFA, en un partido que se definió con un gol sueco en el minuto 88.

Publicidad

– Minutos después del partido, Robert Lewandowski publicó una imagen sin texto en sus redes, levantando la mano en gesto de despedida y sosteniendo el brazalete de capitán.

Publicidad

– La publicación confirma el cierre del ciclo del delantero del Barcelona con su selección, despidiéndose como máximo goleador histórico pero con la espina de no haber superado los octavos de final en un Mundial.