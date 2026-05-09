Qué necesita Barcelona para ser campeón de LaLiga ante Real Madrid

Los Arbeloa llegan al clásico en medio de escándalos que dejan en evidencia al camerino del Real Madrid; mientra el Barcelona intentará aprovechar el momento.

Barcelona y Real Madrid protagonizarán un nuevo clásico que paraliza al mundo este domingo 10 de mayo, fecha en la que los blaugranas podrían coronarse campeones de LaLiga, mientras los Merengues harán el intento de postergar su coronación.

Un encuentro al que los de Álvaro Arbeloa llegan en medio de polémicas tras el conflicto entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni que culminó con el uruguayo hospitalizado por un trauma craneoencefálico que lo deja fuera de este partido. Ambos fueron multados con 500 mil euros.

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Los resultados que coronarían al Barcelona como campeón

A falta de cuatro jornadas en LaLiga, los catalanes se ubican como líderes absolutos con 88 unidades, mientras el Real Madrid es sublíder con 77; por lo que un empate o un triunfo es suficiente para que los de Hansi Flick levanten un nuevo título.

Sin embargo, las estadísticas señalan que Real Madrid ha ganado ocho de los últimos 12 partidos en los que se ha enfrentado al Barcelona que ganó los cuatro restantes.

Un dato que juega a favor de los blaugranas, es la racha positiva que traen tras haber sacado el triunfo en sus últimos 10 encuentros, la mejor cifra de triunfos consecutivos desde la llegada del DT alemán.

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Mientras que, para Álvaro Arbeloa este será el primer clásico ante el Barcelona como entrenador del Real Madrid; por lo que sin duda saldrá en busca del triunfo.

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