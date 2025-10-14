Gerard Piqué, rival habitual de Keylor Navas en los clásicos que jugaron entre Barcelona y Real Madrid, tuvo una respuesta que despertó la furia de los Merengues cuando recordó junto a Marcelo, gran amigo del portero tico, derbis polémicos en los que se cruzaron.

Ambos jugadores ya retirados en la actualidad estuvieron junto a Plex, uno de los creadores de contenidos más reconocidos a nivel mundial. En un video publicado en el canal del español, Piqué y Marcelo se acordaron de clásicos calientes que se definieron por jugadas muy discutibles.

Uno de los que mencionaron fue el de agosto en 2017 por la ida de la Supercopa de España. En ese juego, el árbitro pitó penal por una supuesta infracción de Keylor Navas a Luis Suárez.

ver también Keylor Navas conmueve a todos: la leyenda de Costa Rica tuvo un gesto con el portero de Nicaragua que recorrerá el mundo

“¿El penalti de Keylor Navas a Suárez? Put* madre. Keylor no le toca y se tira“, recordó el lateral brasileño sobre la pena máxima que sufrió el Madrid. Y para el enojo de los madridistas, Piqué contragolpeo: “¿Ahí no había VAR? Es que sin VAR, los atracos que hacían eran increíbles. Con el VAR el Madrid no roba tanto“.

El recordado penal que le cobraron a Keylor Navas en su contra. Foto: Sergio Pérez

¿Cómo le fue a Keylor Navas enfrentando al FC Barcelona?

Keylor Navas se enfrentó al FC Barcelona en 15 oportunidades a lo largo de su carrera. Lo ha hecho con el Levante en sus comienzos en LaLiga, luego con el Real Madrid y también con el París Saint-Germain ya en su última etapa en el fútbol europeo.

Publicidad

Publicidad

En su estadía con el Merengue, el portero de la Selección de Costa Rica entre la competencia doméstica, la Copa del Rey y la Supercopa de España disputó 10 clásicos. Tuvo un saldo negativo, ya que de los 10 ganó tres, empató otros y perdió los cuatro restantes.