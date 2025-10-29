A favor de El Salvador: el mensaje de Concacaf que indigna a Guatemala mientras pelean por un lugar en el Mundial 2026

El Salvador y Guatemala pelean por un lugar en la próxima Copa del Mundo con la tercera ventana a disputarse en las próximas semanas. Cada movimiento hacia el objetivo es elemental, justo cuando no hay más opciones que ir a por el triunfo.

Surinam lidera el Grupo A, donde Panamá oficia como escolta. Mientras tanto, La Bicolor ocupa el tercer lugar y La Selecta da cierre al cuarteto. Esta última sufre al no depender de sus propios resultados para alcanzar el boleto de clasificación.

Cuando el alboroto parecía desviarse por la preparación intensiva, Concacaf fue a fondo con un video que levantó polvareda. La rivalidad deportiva entre chapines y salvadoreños volvió a calentarse. Quedan dos fechas por jugarse en el proceso.

Concacaf indignó a Guatemala en la previa al cierre de Eliminatorias al Mundial 2026

“Sólidos en la defensa”, posteó la cuenta oficial de Concacaf con el video de un cruce con el que El Salvador cortó un ataque de Guatemala. Paradójicamente, el enfrentamiento en cuestión fue una derrota para los de Hernán Darío Gómez.

Esto despertó el enojo de muchos guatemaltecos. Algunos atacaron a la entidad que se encarga de controlar el fútbol en la región, así como otros tantos fueron directamente contra La Selecta por no haber podido ganar en condición de local.

Cabe destacar que, en las cuatro jornadas que van disputadas dentro de esta fase, los salvadoreños solamente obtuvieron una victoria. Fue ante los chapines por la mínima y en condición de visitante. Sufrieron tres golpes en el Estadio Cuscatlán.

Eliminatorias al Mundial 2026: El Salvador, Guatemala, Panamá y Surinam se juegan

Surinam vs. El Salvador, 13 de noviembre.

vs. El Salvador, 13 de noviembre. Panamá vs. Guatemala , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Surinam vs. Guatemala , 18 de noviembre.

, 18 de noviembre. Panamá vs. El Salvador, 18 de noviembre.