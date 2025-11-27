Bolillo Gómez lo tiene en la mira: Joven promesa de El Salvador que estuvo en el Real Madrid tiene nuevo equipo en Europa

El joven futbolista salvadoreño Christopher Argueta, nacido el 14 de enero de 2007, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del FK Dukla Banská Bystrica, club que compite en la segunda división de Eslovaquia. Con apenas 18 años, el mediocampista firmó un contrato profesional por tres años, consolidando uno de los pasos más significativos en su prometedora carrera internacional.

El fichaje se concretó tras su reciente semana de entrenamientos y observación en el Real Madrid, donde Argueta tuvo la oportunidad de mostrarse ante cuerpos técnicos de las categorías formativas del gigante español. Esa experiencia elevó la expectativa sobre su desarrollo y terminó por acelerar la decisión del conjunto eslovaco. “Somos conscientes de que es un jugador con gran potencial. Después de regresar de una semana de prueba en el Real Madrid, Chris y yo acordamos firmar un contrato profesional de 3.5 años”, señaló el Dukla Banská Bystrica en su anuncio oficial.

La joven promesa del futbol de El Salvador

A pesar de su juventud, Argueta posee un recorrido destacado con las selecciones juveniles de El Salvador, donde ha mostrado consistencia y madurez futbolística. Debutó con la Sub-17 el 19 de enero de 2023, acumulando 9 partidos y 5 goles, cifras que lo posicionaron como una de las promesas más interesantes del país. Su evolución continuó con la Sub-20, con la que debutó el 18 de enero de 2024, sumando 10 partidos y 4 anotaciones.

En 2025, Argueta dio el salto a la Sub-21 durante los Juegos Centroamericanos, debutando el 21 de octubre y registrando cuatro participaciones adicionales en el plano internacional. Su notable proyección en estas categorías abrió puertas en el extranjero y lo colocó en la mira de clubes europeos, confirmando su creciente reputación fuera de las fronteras salvadoreñas.

Durante la temporada 2025-2026, el atacante evolucionó dentro del fútbol base eslovaco, pasando del Jupie U19 al MFK Dukla U19, un movimiento que consolidó su adaptación al sistema formativo del país. En la campaña 2024-2025, Argueta había dejado la D.C. United Academy de Estados Unidos para incorporarse al Hamsik Academy U19, marcando así su primer paso rumbo al fútbol europeo.

Con su llegada al FK Dukla Banská Bystrica, Christopher Argueta continúa escribiendo una historia ascendente que ilusiona al fútbol salvadoreño. Su firme crecimiento, sumado a su experiencia en academias internacionales, lo proyecta como uno de los talentos más interesantes de la nueva generación cuscatleca.