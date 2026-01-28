Yamil Bukele recibe importante incentivo antes de tomar posesión en la Fesfut

El Instituto Nacional de los Deportes (INDES) dio un paso trascendental en el fortalecimiento de su gestión institucional al recibir este miércoles la certificación internacional ISO 37001, uno de los estándares más altos en sistemas de gestión antisoborno, cumpliendo en tiempo y forma con una disposición clave de la Ley de Compras Públicas.

La entrega oficial del certificado se realizó al presidente del INDES, Yamil Bukele, por parte de Arnulfo Pino Figueroa, director general de AENOR Centroamérica, organismo internacional de certificación con origen en España y amplio reconocimiento a nivel global.

La ISO 37001 es otorgada por una entidad independiente de reconocimiento internacional, lo que respalda la conformidad del INDES con normas antisoborno y anticorrupción. Esta certificación refuerza el compromiso de la institución con sus valores éticos, así como con su misión, visión y objetivos estratégicos, enmarcados en una gestión transparente y responsable.

El último reconocimiento para Bukele antes de tomar la Fesfut

Durante el acto, Yamil Bukele, quien en los próximos días dejará la presidencia del INDES tras ser electo como mandatario de la Fesfut, destacó el significado del logro institucional. “Hoy entregamos un INDES más robusto, más profesionalizado y comprometido con hacer las cosas bien, porque cuando se trabaja con integridad se beneficia el deporte y todo el país”, expresó.

Según detalló la entidad, además de dar cumplimiento a la normativa vigente, la certificación ISO 37001 permite fortalecer los procesos administrativos internos, identificar áreas de mejora y ordenar los sistemas de gestión institucional, elementos clave para garantizar eficiencia y transparencia.

Finalmente, el INDES señaló que este avance sienta las bases para futuras certificaciones de gestión de calidad, consolidando un camino orientado a la modernización institucional, la rendición de cuentas y el desarrollo sostenible del deporte nacional, bajo estándares internacionales de buenas prácticas.

