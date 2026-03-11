Es tendencia:
El Salvador

Yamil Bukele y la Fesfut sentencian a Hércules por la deuda con el plantel de jugadores

La Federación tuvo que intervenir ante la polémica entre el club y los jugadores.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

La crisis administrativa que atraviesa Hércules FC sumó un nuevo capítulo luego de que la Federación Salvadoreña de Fútbol confirmara que recibió a representantes del club para abordar las denuncias por atraso en el pago de salarios. El encuentro se realizó este miércoles en las instalaciones de la federación, donde los futbolistas expusieron su situación ante las autoridades del fútbol salvadoreño.

La reunión contó con la presencia del presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, así como del Secretario General Galo Izurieta y el Secretario Adjunto Marden Deleón. Durante el encuentro, los directivos escucharon las demandas del plantel relacionadas con el atraso en el pago de sus salarios, una situación que ha generado tensión dentro del club.

Posteriormente, la federación publicó un comunicado oficial en sus redes sociales, en el que confirmó que la Comisión de Licencias recibió formalmente las denuncias presentadas por los jugadores. En el documento se detalla que el organismo tomó medidas inmediatas para garantizar que el club cumpla con sus responsabilidades económicas.

Entre las disposiciones establecidas, la Comisión de Licencias exigió que Hércules FC presente a más tardar este viernes a las 4:00 de la tarde las planillas originales de pago y comprobantes firmados por los jugadores y el cuerpo técnico, o bien los estados de cuenta bancarios en caso de que los salarios hayan sido cancelados mediante transferencias.

Además, el club deberá remitir un informe mensual durante los primeros cinco días de cada mes en el que confirme que la planilla salarial fue pagada en su totalidad, una medida que estará vigente hasta la finalización del Torneo Clausura 2026. Con esta disposición, la federación busca garantizar el cumplimiento financiero del equipo.

El comunicado también advierte que el incumplimiento de estas condiciones podría tener consecuencias graves para la institución. Según lo establecido por el Comité de Licencias, si el club no presenta la documentación solicitada o no cumple con los reportes mensuales, se procederá a suspender su Licencia Temporal de Club y el caso será trasladado al Comité de Competición, que aplicaría las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

