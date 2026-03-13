Hércules contra las cuerdas: la Fesfut no tiene piedad y toma una decisión que puede dejarlo sin competencia

Desde la Federación Salvadoreña de Fútbol mantienen su postura sobre lo sucedido con el Club Deportivo Hércules. La Fesfut exige que el equipo de la Liga Mayor se haga cargo de las deudas salariales que mantiene con sus jugadores y cuerpo técnico.

Este jueves, la Federación, con Yamil Bukele como presidente, emitió un comunicado en el que ordenaba que la directiva de Hércules tenía tiempo hasta este viernes 13 de marzo para presentar la documentación correspondiente a los pagos de honorarios.

ver también “Humillar”: El presidente de Hércules se defiende tras la denuncia de los jugadores ante la Fesfut

La respuesta de la Fesfut ante el pedido de prórroga del Hércules

Luego de este anuncio, desde la institución blanquinegra solicitaron una prórroga para contar con más tiempo para saldar las deudas. Hace apenas unos minutos, la Federación Salvadoreña respondió, con un comunicado oficial, a este pedido del club.

Comunicado oficial de la Fesfut.

Sin dudarlo, la Fesfut rechazó rotundamente la solicitud de Hércules y anunció: “El Comité de Licencias denegó al Hércules la solicitud de prórroga presentada y mantuvo el plazo previamente establecido para la entrega de los comprobantes de pago de honorarios“.

Y avisó lo que puede suceder si Hércules no paga las deudas antes de este viernes a las 4:00 pm: “Si el Hércules no cumple con este requisito, el comité suspenderá la Licencia Temporal del club y remitirá su caso al Comité de Competición, para que este adopte las medidas de acuerdo con la reglamentación vigente“.

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Con este comunicado, el equipo de las Estrellas Negras dejaría de competir oficialmente en los campeonatos de la Liga Mayor. De no pagar los salarios de sus empleados, será suspendido y luego su caso se tratará en el Comité de Competición.

En síntesis

Fesfut rechazó la prórroga y exige el pago de deudas salariales para este viernes.

rechazó la prórroga y exige el pago de deudas salariales para este viernes. El Club Deportivo Hércules debe presentar comprobantes de pago hoy antes de las 4:00 pm.

debe presentar comprobantes de pago hoy antes de las 4:00 pm. Si Hércules no salda las deudas, podría perder la licencia para competir.