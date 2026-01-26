Bukele intervino y Bolillo Gómez lo confirmó: esto harán en La Selecta con los jugadores que Alianza y Águila reclamaron

La Selección de El Salvador inició su primer microciclo del año con miras al Mundial 2030. Desde este lunes y hasta el miércoles 28 de enero, un grupo de veinte futbolistas compuesto prácticamente en su mayoría por elementos de la Liga Mayor entrena bajo las órdenes de Hernán Darío Gómez.

Ahí es, precisamente, donde se originó también el primer contratiempo del segundo ciclo de “Bolillo”: Alianza FC, CD Águila e Inter FA le pidieron de vuelta a sus jugadores convocados para saldar sus respectivos duelos correspondientes a la primera jornada del Torneo Clausura 2026.

Gonzalo Sibrián, presidente de los Albos, confirmó que iba a hablar con el cuerpo técnico de La Selecta. Y el entrenador del cuadro migueleño, Juan Carlos Chávez, fue más allá, afirmando: “Tenemos un llamado de Selección Mayor y Sub-20, pero al no ser fecha FIFA creo que no estamos obligados a enviar. Es más importante un partido de liga que un entrenamiento“.

Bolillo Gómez confirmó qué pasará con los futbolistas de Alianza y Águila

El tema fue abordado por “Bolillo” Gómez en rueda de prensa, quien reveló que intervino el presidente de la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol), Yamil Bukele, llegando a un acuerdo para devolver a tiempo a los seleccionados a Águila, Alianza e Inter.

“Yamil Bukele es una persona que no improvisa, no le gusta el desorden, le gusta cumplir los tratos. Él tiene un convenio con la liga y con los directivos, y nuestro trabajo se va a cumplir: el miércoles salen por la mañana los jugadores y van a poder estar en sus equipos y sus partidos“, confirmó el DT colombiano de 69 años.

La Selecta podría jugar un amistoso en la fecha FIFA

Pensando en la ventana oficial de amistosos de marzo, Hernán Gómez adelantó que El Salvador tendría rodaje: “Dentro del programa de este año tenemos esos dos partidos FIFA, ya el presidente está trabajando en este sentido, buscando las selecciones para nosotros competir. Después, vamos a tener un campamento de 2 o 3 semanas; estamos buscando el lugar y puede que tengamos fogueos también allá”, reveló.