Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

No lo puede creer El Bolillo: La Selección de El Salvador se queda sin una de sus figuras

Los salvadoreños comenzarán con el pie izquierdo su nuevo proceso.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Fuerte golpe para La Selecta
Fuerte golpe para La Selecta

El mediocampista salvadoreño Harold Osorio enfrentará un nuevo desafío en su carrera luego de confirmarse que deberá someterse a una intervención quirúrgica en la rodilla derecha, situación que representa una baja importante para Alianza FC en el actual Torneo Clausura 2026.

Ernesto Corti toma decisión que podría marcar el destino de Alianza en lo que queda de la temporada

ver también

Ernesto Corti toma decisión que podría marcar el destino de Alianza en lo que queda de la temporada

De acuerdo con el comunicado emitido por el club capitalino, el futbolista será intervenido mediante una artroscopia en la rodilla, procedimiento que se realizará tras la lesión sufrida durante el desarrollo del campeonato. Esta situación obliga al cuerpo técnico a reorganizar su esquema en el mediocampo en una fase clave del torneo de El Salvador.

Según informó la institución paquiderma, el tiempo estimado de recuperación será de aproximadamente un mes, aunque todo dependerá de la evolución del jugador durante su proceso de rehabilitación. El club seguirá de cerca la recuperación del volante para asegurar un regreso en las mejores condiciones físicas y también lo hará el cuerpo técnico de La Selecta.

La ausencia de Osorio representa un golpe sensible para el entrenador Ernesto Corti, quien ha tenido que lidiar con varias complicaciones en la plantilla durante esta parte de la temporada. El mediocampista no ha logrado tener la regularidad esperada debido a las constantes molestias físicas, lo que ha obligado al técnico a realizar ajustes y rotaciones en el equipo.

El Bolillo Gómez lamenta la baja de Harold Osorio

El impacto de esta lesión no solo se siente en el ámbito de clubes, sino también en el entorno de la Selección de El Salvador. El volante quedará descartado para los compromisos internacionales de la Fecha FIFA de marzo, una situación que limita las opciones del combinado nacional.

Alivio para el Bolillo Gómez: Una de las jóvenes promesas de La Selecta manifiesta su amor por El Salvador

ver también

Alivio para el Bolillo Gómez: Una de las jóvenes promesas de La Selecta manifiesta su amor por El Salvador

De esta manera, el entrenador Hernán Darío Gómez, conocido como “El Bolillo”, no podrá contar con Osorio para los encuentros amistosos frente a Selección de República Dominicana y Selección de Martinica, mientras el futbolista se enfoca en superar su lesión y regresar a las canchas lo antes posible.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Fuera de Alianza: Harold Osorio confiesa lo que nadie quería escuchar sobre su futuro en El Salvador
El Salvador

Fuera de Alianza: Harold Osorio confiesa lo que nadie quería escuchar sobre su futuro en El Salvador

Bolillo Gómez pierde a otra pieza clave de la Selección de El Salvador
El Salvador

Bolillo Gómez pierde a otra pieza clave de la Selección de El Salvador

Estuvo los últimos años en el extranjero y ahora es el fichaje bomba en la Primera División de El Salvador
El Salvador

Estuvo los últimos años en el extranjero y ahora es el fichaje bomba en la Primera División de El Salvador

Decisión final en el Inter de Bogotá: José Francisco Molina ya sabe si tendrá a Dereck Moncada
Honduras

Decisión final en el Inter de Bogotá: José Francisco Molina ya sabe si tendrá a Dereck Moncada

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo