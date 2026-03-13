No lo puede creer El Bolillo: La Selección de El Salvador se queda sin una de sus figuras

El mediocampista salvadoreño Harold Osorio enfrentará un nuevo desafío en su carrera luego de confirmarse que deberá someterse a una intervención quirúrgica en la rodilla derecha, situación que representa una baja importante para Alianza FC en el actual Torneo Clausura 2026.

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De acuerdo con el comunicado emitido por el club capitalino, el futbolista será intervenido mediante una artroscopia en la rodilla, procedimiento que se realizará tras la lesión sufrida durante el desarrollo del campeonato. Esta situación obliga al cuerpo técnico a reorganizar su esquema en el mediocampo en una fase clave del torneo de El Salvador.

Según informó la institución paquiderma, el tiempo estimado de recuperación será de aproximadamente un mes, aunque todo dependerá de la evolución del jugador durante su proceso de rehabilitación. El club seguirá de cerca la recuperación del volante para asegurar un regreso en las mejores condiciones físicas y también lo hará el cuerpo técnico de La Selecta.

La ausencia de Osorio representa un golpe sensible para el entrenador Ernesto Corti, quien ha tenido que lidiar con varias complicaciones en la plantilla durante esta parte de la temporada. El mediocampista no ha logrado tener la regularidad esperada debido a las constantes molestias físicas, lo que ha obligado al técnico a realizar ajustes y rotaciones en el equipo.

El Bolillo Gómez lamenta la baja de Harold Osorio

El impacto de esta lesión no solo se siente en el ámbito de clubes, sino también en el entorno de la Selección de El Salvador. El volante quedará descartado para los compromisos internacionales de la Fecha FIFA de marzo, una situación que limita las opciones del combinado nacional.

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De esta manera, el entrenador Hernán Darío Gómez, conocido como “El Bolillo”, no podrá contar con Osorio para los encuentros amistosos frente a Selección de República Dominicana y Selección de Martinica, mientras el futbolista se enfoca en superar su lesión y regresar a las canchas lo antes posible.

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