Yamil Bukele y la Fesfut buscan marcar un precedente con una sanción tras los últimos casos de indisciplina

La Federación Salvadoreña de Fútbol confirmó que su presidente, Yamil Bukele, recibió el informe oficial del entrenador Erick Dowson Prado sobre los casos de indisciplina ocurridos dentro de la Selección Sub-20 de El Salvador durante el campeonato de Concacaf disputado en Managua.

Tras recibir el reporte, la federación anunció la apertura de un expediente disciplinario para investigar a los futbolistas involucrados en los incidentes. De acuerdo con la entidad, las sanciones se darán a conocer en los próximos días y podrían ser medidas severas, tomando en cuenta la línea firme que ha adoptado recientemente la FESFUT en asuntos relacionados con disciplina dentro del fútbol salvadoreño.

Los jugadores señalados en el informe son Brandon Ramírez, Gerson Robles y Eric Velásquez, quienes no cumplieron con los reglamentos internos del equipo y por esa razón fueron separados de inmediato del plantel durante la competencia juvenil.

Actualmente, los tres futbolistas se encuentran a la espera de conocer sus castigos oficiales, mientras la federación concluye el proceso de investigación correspondiente. El caso ha generado debate dentro del entorno del fútbol nacional, ya que este tipo de situaciones han afectado recurrentemente la imagen del balompié salvadoreño.

Desde la FESFUT se espera que la resolución final marque un precedente importante en materia disciplinaria, con el objetivo de enviar un mensaje claro a las futuras generaciones de jugadores que integran las selecciones nacionales.

Por su parte, Yamil Bukele ha reiterado en diversas ocasiones que su administración busca atacar los problemas estructurales del fútbol salvadoreño desde la raíz, apostando por medidas firmes que permitan mejoras a corto, mediano y largo plazo, tanto en el comportamiento dentro de las selecciones como en la organización general del deporte en el país.