Xelajú no se achica: Amarini Villatoro pone en jaque a Alajuelense con solo 5 palabras para la final de la Copa Centroamericana

Amarini Villatoro sueña con darle a Xelajú MC su primer título internacional. Por eso, este miércoles buscará dar un importante primer paso venciendo a Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soro por la ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

En los papeles, el gran favorito a alzarse con el título es el cuadro de Óscar “Machillo” Ramírez por ser el actual bicampeón, su buen nivel futbolístico y el peso de su historia copera a nivel regional. Sin embargo, los Chivos quieren erigirse como el verdugo que Real Estelí no pudo ser en 2023 y 2024.

La advertencia de Amarini Villatoro que pone en jaque a Alajuelense

El entrenador de Xelajú reconoció en rueda de prensa los pergaminos de su rival: “Alajuelense es un equipo histórico del fútbol centroamericano, ganador, con una planilla amplia, muy buenos jugadores y una gran base de la selección. Por esa historia y los últimos logros, es el equipo bicampeón del torneo, no deja de tener esa estrellita de favorito“.

Aunque estuvo lejos de achicarse: “Somos muy conscientes de eso, pero también nos da una motivación extra. No tenemos nada que perder , podemos competir de tú a tú. Lo hemos demostrado, hemos competido siempre. Y tenemos un equipo también plagado de grandes jugadores, con proyección algunos y consolidados otros a nivel centroamericano”, externó Villatoro este martes.

“Eso nos hace un equipo competitivo, me siento con un equipo capaz de competir, de pelear con nuestras armas esta final. El objetivo de nosotros también es ser campeones. Tenemos ese reto por delante y hemos apostado a eso, a la alta competencia“, concluyó el ex DT de Guatemala.

¿Cuándo se juega la final de vuelta de la Copa Centroamericana?

La revancha entre Alajuelense y Xelajú, que definirá al campeón de la Copa Centroamericana, tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Cementos Progreso.