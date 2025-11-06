Bukele contradice los dichos de Bolillo Gómez sobre su continuidad en El Salvador y le marca la cancha: “Con ningún entrenador”

El Salvador irá a por un gran milagro deportivo en las Eliminatorias al Mundial 2026. Los puntos cosechados hasta el momento muestran que ya no depende de sus propias posibilidades en el Grupo A. Necesita ganarle a Surinam y Panamá, además de que otros resultados sumen a su clasificación.

Además, otras cuestiones importantes se definen para el fútbol salvadoreño. Así lo es el venidero Comité Ejecutivo de la FESFUT, tras terminarse el tiempo debido de la Comisión Normalizadora que instauró la FIFA. Todo parece volver a su lugar, aunque sea de a poco.

Una única lista se presentó para las elecciones del 12 de diciembre. La misma está encabezada por el presidente de INDES, Yamil Bukele. Dio inicio a su camino laboral, por lo que se ocupó de alinear ciertas cosas. Principalmente, el funcionamiento de La Selecta.

Bukele siempre se mostró a favor del trabajo de Hernán “Bolillo” Gómez, a quien le brindó su respaldo en conferencia de prensa. En contrapartida, avisó que no hará contratos largos con ningún entrenador y dio sus motivos sobre esta decisión.

ver también Concacaf lo sentencia: El Salvador recibe el castigo que condena a Bolillo Gómez rumbo al Mundial 2026

¿Bolillo Gómez continuará en La Selecta hasta el Mundial 2030?

“Ya conversé con Hernán Darío Gómez. Quizás no lo haya hecho público, pero en las presentaciones que he tenido cuando él llegó, mencionamos que su contrato llegaba hasta el 31 de diciembre de este año, 2025. Las nuevas autoridades iban a darle la continuidad o no. Este servidor le va a dar la continuidad“, explicó Yamil Bukele.

“Vamos a seguir viendo la evolución de la Selección. Veo un cambio en el sistema de juego, pero también lo veo en el interior. El respeto que tienen los jugadores hacia el profesor y viceversa… Creo que hay que darle chance de que trabaje. Hay que ganar para poder continuar, pero te digo que sí va a continuar“, comentó.

Publicidad

Publicidad

“No pienso tener contrato largo con ningún entrenador en lo particular, para no quedarme amarrado solamente de mi lado. Tenemos que quedar amarrados los dos. Si el trabajo se va dando, si en la Junta Directiva estamos de acuerdo, si lo estamos viendo avanzar, le daremos la continuidad, obviamente”, sentenció.

Tweet placeholder

Publicidad

“Soy partícipe de los procesos. Los he vivido en todas las etapas del deporte que he pasado, y no podemos tener 20 años con 20 entrenadores diferentes. Eso no nos lleva a ningún lado. Todavía estoy buscando al secretario general, y no me importa de dónde venga. Localmente, todavía no lo he encontrado”, finalizó.

Publicidad

Bolillo Gómez afirmó que le ofrecieron quedarse en El Salvador hasta el 2030

Durante una entrevista reciente, Hernán Darío Gómez le reveló al periodista José Miguel Domínguez Flores que su plan de trabajo tiene la mira puesta en el 2030, debido a que el tiempo de estrategia para el Mundial 2026 es menor al deseado.

Publicidad

“Cuando me trajeron acá, con los directivos que hablé me dijeron que iba a hacer un proceso largo y a nosotros nos parecía claro. No había mucho cuando llegamos, estaba muy difícil dar un nivel alto para el 2026. Fueron muy sinceros y dimos la palabra de que yo trabajo hasta el 2030”, reveló Bolillo.